誰說吃米其林一定很貴？6家米其林街邊小吃百元有找

2018-03-16 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



除了摘星餐廳、米其林餐盤以及必比登推介外，《台北米其林指南》中還收錄的多家街邊小吃，包含南機場夜市的山內雞肉、價格也相當親民百元有找，雖然不一定吃得起摘星餐廳料理，但還是能吃得到「米其林」美食。

阿輝麵線（士林夜市）

《台北米其林指南》評價提到，阿輝麵線攤子鄰近廟口，不設座位，麵線帶蔬菜甜味，有花枝或大腸等配料可選擇。

地址：台北市士林區大南路67號

開放時間：15:00~23:30

電話：0952-672-655

價位：20元到40元間

位於士林夜市的阿輝麵線。圖／翻攝自米其林官網 分享 facebook

斌大腸包小腸（士林夜市）

位於士林夜市廟口的斌大腸包小腸，已有18年歷史，以帶有蒜香香腸及軟綿綿的糯米包最受歡迎。

地址：台北市士林區大南路84號

營業時間：16:00~23:00

價格：55元

斌大腸包小腸。圖／翻攝自米其林官網 分享 facebook

山內雞肉（南機場夜市）

山內雞肉被評價是皮爽肉嫩，且份量頗多，十分超值，只是店家不定時關門，如果想吃到雞腿，建議8點以前到達。

地址：台北市中正區中華路二段307˙巷20號旁（南機場夜市入口右邊）

電話：（02）2305-6005

營業時間：11:00~售完為止（睡不著：10:00；睡過頭12:00），周三公休

價格：雞肉份一份80元

東發號（饒河夜市）

由顏老先生在1937年創立，女兒繼承用清湯烹煮蚵仔麵線，成品鮮甜甘美。

地址：台北市松山區饒河街94號

營業時間：8:30~00:00

價格：60元至100元間

麻糬寶寶（饒河夜市）

檔主帶著透明櫥櫃在此經營十多年，所販售的小麻糬每天鮮做，口感軟糯且帶有糯米香。

地址：台北市松山區饒河街111號、105號之間

營業時間：16:00~23:30

電話：0958-088-550

價格：大份60元、小份40元

位於饒河夜市的麻糬寶寶。圖／翻攝自米其林官網 分享 facebook

圓環邊蚵仔煎（寧夏夜市）

該店於1965年創立，選用的是每天從台南直送的蚵仔，原本開設地點在台北圓環，但在圓環拆除後，便搬進寧夏夜市內，繼續以原本的老口味和不變的鮮美食材吸引老饕。

地址：台北市大同區寧夏路46號

電話：（02）2558-0198

時間：午餐12:00~14:30；晚餐16:30~01:00

價格：65元