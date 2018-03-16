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會吃懂吃的老闆 造就米其林三星主廚

2018-03-16 14:16聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

台灣唯一的米其林三星主廚、君品酒店頤宮行政總主廚陳偉強和行政主廚陳泰榮，對於獲得殊榮認為是公司不計成本全力支持，以及有個會吃又懂吃的老闆，更是激發他們廚藝不斷精進的原因。

雲朗觀光集團總經理盛治仁今天陪同兩位大廚師接受廣播節目專訪，盛治仁表示，外傳的米其林神秘客，真的神秘到讓人無法發覺，唯一的線索是去年9月，有一位外國人來到頤宮，表明自己身分，希望參觀廚房；團隊也和大家一樣，是在頒獎前一刻才知道獲得三顆星，真的是保密到家。

盛治仁表示，觀察頤宮獲得三星的原因，一是廚師團隊廚藝卓越，二是愛吃又懂吃的老闆，三是團隊合作執行力。

其中第二因素最關鍵，盛治仁表示，執行長張安平決定集團大方向，但卻充分授權並尊重專業 ，頤宮現在完全不使用冷凍食材，全部是生鮮食材，為了給客人更舒適的用餐環境，撤掉了15%座位，前者讓成本大增，後者則可能減少獲利，這些不是廚師能決定的，必須獲得老闆支持。

對於會吃又懂吃的老闆（指張安平），陳偉強坦誠，一開始覺得「完了」，會碰釘子；在喜來登飯店10年，當時的老闆蔡辰洋懂吃，意見也很多，激發他去發想一些新的料理，沒有蔡辰洋他不一定有今天。

來到君品上班第二天就發現，新老闆更厲害；張安平不只會吃，還會煮，連他的夫人辜懷如也非常會做菜，有名的土石流漢堡就是出自老闆發想。

人稱辜媽媽的辜家大家長辜嚴卓雲女士，做得一手福州菜，陳偉強表示，辜媽媽邀請他做福州菜，張安平喜歡吃辣，他就會想做一些川菜給張安平品嚐，因此到處找川菜館試吃，以前蔡辰洋也有自己喜歡的口味；因此他累積很多經驗。

盛治仁君品米其林
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