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米其林三星主廚 12歲進廚房還幫師父洗內褲

2018-03-16 14:14聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

頤宮總主廚陳偉強表示，因為家境不好，自己12歲開始進廚房當幫手，切菜、打雞蛋、洗...
頤宮總主廚陳偉強表示，因為家境不好，自己12歲開始進廚房當幫手，切菜、打雞蛋、洗抹布。 君品酒店／提供
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頒獎時緊張到手抖 最推薦料理「先知鴨」

獲得料理界的桂冠，兩位米其林三星主廚都有30年以上的廚師經驗，從廚房最卑微的工作做起，造就了今日料理天王，對於最推薦的拿手好菜，陳偉強第一選擇是先知鴨 。

陳偉強表示，收到米其林邀請函心理就有譜可能會摘星，原本以為可以拿到二星，沒想到是三星，等待頒獎的前一刻，心跳真的跳得好快。陳泰榮更直言，自己當時緊張到手在發抖；後來得獎時，兩人才手牽手一起上台領獎。

成為米其林三星主廚這條路，兩位大廚都走得很辛苦；陳偉強表示，因為家境不好，自己12歲開始進廚房當幫手，切菜、打雞蛋、洗抹布，還要幫師父洗內衣褲。16歲時父親收了人家一年的薪水，幫他簽了一分「賣身契」，把他送到荷蘭去工作，直到母親生病才回到香港

陳泰榮則是14歲時入行，因為不讀書，媽媽叫他當廚師，就跟著舅舅學一門技術，然後才來到台北的餐廳工作。

頤宮總主廚陳偉強最推薦的拿手好菜是「先知鴨」(見圖)。 君品酒店／提供
頤宮總主廚陳偉強最推薦的拿手好菜是「先知鴨」(見圖)。 君品酒店／提供
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1989年來到台灣，陳偉強現已取得國民身分證，也成為台灣女婿，他坦言，30年前剛來台灣時，覺得比起進步繁榮的香港，台灣很落後；但當時台北股市從2000點漲到1萬2000點，景氣非常好，夜總會和鋼琴酒吧盛行，一心一意就是要來台灣賺錢，然後衣錦還鄉，但後來娶妻生子，定居在台灣 。

如果只推薦一道菜給饕客時，會推薦哪一道？陳偉強表示，「先知鴨」；在中國大陸吃到後，回台後想做這道菜，因為用的是未長成的小鴨，鴨農覺得沒有利潤，起初不賣鴨給他 ，後來是採契約收購的方式，才讓這道菜順利被端出。

這道先知鴨跟了陳偉強20年，如今獲得米其林三星殊榮，是否可能被挖角？陳偉強表示，「應該不可能」。

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