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米其林掀追星熱 呂秋遠：用星挑餐廳沒意義

2018-03-15 16:00聯合報 記者何祥裕╱即時報導

米其林昨公布台北地區1到3星餐廳名單，律師呂秋遠在臉書表示，關於餐廳，有沒有星，沒這麼重要。有沒有心，那就很重要。自己喜歡的餐廳上星星榜，不要開心，因為代表你以後很難吃到了。

他貼文指出，米其林代表一種榮譽，也就是有一群人，他們花了些時間與力氣來評鑑某些餐廳的食物，然後給予星星的評價。這對於某些餐廳來說，當然是鼓勵，對於某些顧客來說，也是選擇餐廳的重要參考。

不過個人的看法是這樣：

1.對於多數人來說，跟誰吃，比起吃什麼，肯定重要很多。不對的食物，配上對的人，我們吃的是人。對的食物，配上不對的人，我們吃的是垃圾。

2.很多時候，我們吃的是回憶，是一種記憶中的味道，跟食物的美味一點關係也沒有。

3.食物與文化有很密切的關係，臭豆腐、豬血糕，應該都很難入外國人法眼。

4.氣氛與服務都是主觀的，高級餐廳無微不至的照顧，不見得就比不上路邊攤老闆熱情的吆喝。

5.根據星級來挑選餐廳，就像是根據照片來挑朋友，一點意義也沒有，畢竟現在都有美顏相機，而卸妝以後，是人是鬼，沒人知道。

6.關於餐廳，有沒有星，沒這麼重要。有沒有心，那就很重要。

7.自己喜歡的餐廳上星星榜，不要開心，因為代表你以後很難吃到了。

8.餐廳如果賣餐點，只能賣一次；如果賣的是感情、文化與感動，那就會有永久的客戶。

9.你覺得這是好餐廳，就是好餐廳，無庸在意別人評價。

10.星星堆滿天，比不過月圓。媽媽的菜，就是月圓。

第一本《台北米其林指南》昨天下午公布。本報資料照片 記者陳正興／攝影
第一本《台北米其林指南》昨天下午公布。本報資料照片 記者陳正興／攝影
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米其林呂秋遠

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