明福台菜摘星超低調 全場唯一不出席領獎
《台北米其林指南》熱熱鬧鬧在3月14日舉辦盛大記者會，現場光是媒體就超過400人，但隨著頒獎儀式進行，最後發現唯獨摘下一星的明福台菜海產完全沒有人出席到場領獎，立即引起現場記者熱議，有人說他們家的東西真的好吃，得獎實至名歸，也對他們為何缺席感到好奇。
記者實際走訪隱身在中山區巷弄中的明福台菜海產餐廳，門面相當低調簡樸。中午時段店家依然有做生意，因為到訪時間已經接近下午一點多，應該是過了用餐最高峰時期，所以店內沒有滿溢出來的客人。雖然一開始在櫃檯表達想採訪老闆娘林麗珠，店員委婉地拒絕，但仍遠遠地可看到她在裡面似乎與一桌客人寒暄。
後來林麗珠走過來，我立即向她表明來意，但她對於摘星反應相當低調，受訪的意願不高，她說，自家店就是個只有6張桌子的小店，只想要做好這幾張桌子就好，也沒有想過要得獎，也希望不要有過多的採訪，強調「我們只是家小店啦！」
問及是否有接到米其林主辦單位的電話，她笑說，當天確實有接到主辦單位的電話，一開始的時候也不知道什麼米其林，因為自己家就是間小店，也不太跟其他業界有往來，雖然知道這是真的，但心裡想著只想要做好這家店就好，所以也沒有打算領這個獎。
對於熟悉明福台菜海產餐廳的客人來說，這家店最有名的就是一盅9,900元的一品佛跳牆，號稱全台最強也最貴，而且還不是到現場想吃就能吃得到，得事先預約。
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