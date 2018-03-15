親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

霍金反對天眼計劃 曾警告大陸「千萬別回答外星訊號」

港女來台被男友殺害棄屍 附卡遭盜領成警破案關鍵

明福台菜摘星超低調 全場唯一不出席領獎

2018-03-15 14:08聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

明福台菜海產餐廳隱身在中山區的巷弄中。記者魏妤庭／攝影
明福台菜海產餐廳隱身在中山區的巷弄中。記者魏妤庭／攝影
分享
《台北米其林指南》熱熱鬧鬧在3月14日舉辦盛大記者會，現場光是媒體就超過400人，但隨著頒獎儀式進行，最後發現唯獨摘下一星的明福台菜海產完全沒有人出席到場領獎，立即引起現場記者熱議，有人說他們家的東西真的好吃，得獎實至名歸，也對他們為何缺席感到好奇。

記者實際走訪隱身在中山區巷弄中的明福台菜海產餐廳，門面相當低調簡樸。中午時段店家依然有做生意，因為到訪時間已經接近下午一點多，應該是過了用餐最高峰時期，所以店內沒有滿溢出來的客人。雖然一開始在櫃檯表達想採訪老闆娘林麗珠，店員委婉地拒絕，但仍遠遠地可看到她在裡面似乎與一桌客人寒暄。

後來林麗珠走過來，我立即向她表明來意，但她對於摘星反應相當低調，受訪的意願不高，她說，自家店就是個只有6張桌子的小店，只想要做好這幾張桌子就好，也沒有想過要得獎，也希望不要有過多的採訪，強調「我們只是家小店啦！」

問及是否有接到米其林主辦單位的電話，她笑說，當天確實有接到主辦單位的電話，一開始的時候也不知道什麼米其林，因為自己家就是間小店，也不太跟其他業界有往來，雖然知道這是真的，但心裡想著只想要做好這家店就好，所以也沒有打算領這個獎。

對於熟悉明福台菜海產餐廳的客人來說，這家店最有名的就是一盅9,900元的一品佛跳牆，號稱全台最強也最貴，而且還不是到現場想吃就能吃得到，得事先預約。

明福台菜海產在此次摘下米其林一星榮耀。記者陳睿中／攝影
明福台菜海產在此次摘下米其林一星榮耀。記者陳睿中／攝影
分享
《台北米其林指南》盛大展開記者會，現場唯獨明福台菜海產缺席頒獎。記者陳立凱／攝影
《台北米其林指南》盛大展開記者會，現場唯獨明福台菜海產缺席頒獎。記者陳立凱／攝影
分享
《台北米其林指南》介紹特別提到佛跳牆，也建議訂位。
《台北米其林指南》介紹特別提到佛跳牆，也建議訂位。
分享
明福台菜海產摘下一星。記者沈佩臻/攝影
明福台菜海產摘下一星。記者沈佩臻/攝影
分享

米其林

相關新聞

米其林加持一位難求 這些餐廳都說不漲價

2018-03-15 13:58

台北版米其林魅力驚人 預購量一天破五百冊

2018-03-15 13:25

《台北米其林指南》衝上暢銷書冠軍 到底都是誰在買？

2018-03-15 12:27

1桌18萬！首屆米其林指南晚宴 用5道菜詮釋台灣

2018-03-15 11:58

台北餐廳奪下24星！從米其林評鑒學會多益3大必考字

2018-03-15 10:58

台北米其林名單公布 翟神：評審去過的台灣餐廳太少

2018-03-15 06:52

張安平督軍 頤宮拿米其林三星

2018-03-15 01:21

鼎泰豐、欣葉未摘星 美食家：台北米其林忽略台菜

2018-03-15 00:37

挑逗味蕾！台北米其林一星全指南

2018-03-15 00:21

頤宮三星殊榮 曾用乖乖創意入菜

2018-03-15 00:18

最棒的工作？米其林密探 一周5天吃9頓

2018-03-15 00:15

觀光局看米其林 「改變便宜大碗、吃到飽習慣」

2018-03-15 00:13

米其林加身 台灣勢掀追「星」熱

2018-03-15 00:08

美食家看米其林名單「評審忽略台菜」

2018-03-15 00:06

雅閣只摘一星 謝文笑說明年再來！

2018-03-15 00:03

餐飲聖杯「米其林」 名利雙收的保證

2018-03-15 00:01

米其林2星祥雲龍吟 感謝台灣食材說服饕客

2018-03-15 00:01

米其林2星喜來登請客樓 服務、菜色到位

2018-03-15 00:01

西餐廳全拿一星 美食家：令人詫異！

2018-03-14 23:58

讓人怦然心動… 台北也有米其林了 摘星數接近上海

2018-03-14 23:48

鮨隆摘一星主廚熱淚盈眶 原以為不會得獎

2018-03-14 23:04

吉兆割烹壽司摘一星 主廚：不可思議！

2018-03-14 22:58

訂位訂到小年夜！米其林三星「頤宮」電話被打爆了

2018-03-14 22:55

一條路就5顆星！中山區勇奪「最多米其林星星行政區」

2018-03-14 22:54

台北米其林／「大黑馬」大腕燒肉摘一星 原以為被詐騙

2018-03-14 22:40

台北米其林／不意外！台北侯布雄再奪一星

2018-03-14 21:26

意外！頂星光環來台、國外摘星餐廳 台北米其林幾乎全落馬

2018-03-14 21:08

米其林晚宴7大名廚聯手 每人要價1萬8

2018-03-14 20:58

奪二星！祥雲龍吟感謝台灣食材生產者

2018-03-14 20:42

台北米其林／請客樓獲二星肯定 林菊偉：榮耀是大家的

2018-03-14 20:34

台北米其林／態芮摘一星 吳順凱團隊獲肯定

2018-03-14 20:16

台北米其林／RAW獲一星 低調不對外說明

2018-03-14 20:02

台北米其林摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

2018-03-14 19:55

台北米其林／金蓬萊獲一星 陳博璿：感謝團隊努力

2018-03-14 19:54

MUME奪一星 林泉：「一致性」最重要

2018-03-14 19:19

台北米其林／台菜只摘3顆星 王瑞瑤：不服氣

2018-03-14 19:18

台北米其林一星謙安和 感受食材之美

2018-03-14 19:09

教父牛排摘一星 新光三越這三天預訂享免1成服務費

2018-03-14 19:04

影／台北20家餐廳摘星！「頤宮」唯一獲米其林三星殊榮

2018-03-14 19:02
看更多

熱門文章

雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

2018-03-14 18:13

被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19

阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表

2018-03-14 17:13

一條路就5顆星！中山區勇奪「最多米其林星星行政區」

2018-03-14 22:54

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

2018-03-14 16:10

訂位訂到小年夜！米其林三星「頤宮」電話被打爆了

2018-03-14 22:55

台北米其林摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

2018-03-14 19:55

台北米其林／台菜只摘3顆星 王瑞瑤：不服氣

2018-03-14 19:18

意外！頂星光環來台、國外摘星餐廳 台北米其林幾乎全落馬

2018-03-14 21:08

君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳

2018-03-14 14:31

這研究改寫急性冠心症治療準則 壞膽固醇需更低

2018-03-14 16:24

吳德榮：今晚至明晨各地降雨 局部地區較大雨勢

2018-03-15 06:18

明福台菜摘星超低調 全場唯一不出席領獎

2018-03-15 14:08

鼎泰豐、欣葉未摘星 美食家：台北米其林忽略台菜

2018-03-15 00:37

明高溫上看30度 傍晚鋒面接近降雨到後天

2018-03-14 18:53

台北米其林名單公布 翟神：評審去過的台灣餐廳太少

2018-03-15 06:52

15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去

2018-03-14 20:01

高麗菜一顆20元！彰化線西開放民眾自採

2018-03-15 12:18

影／156萬用戶登錄 搶台電獎勵金

2018-03-14 18:19

西餐廳全拿一星 美食家：令人詫異！

2018-03-14 23:58

台北米其林／三星不缺席！110家餐廳上榜 20家摘星

2018-03-14 18:19

冬衣別急著收 下周恐還有冷氣團

2018-03-15 12:07

米其林指南／傳說中百名密探 薪水跌破眼鏡

2018-03-14 14:14

1桌18萬！首屆米其林指南晚宴 用5道菜詮釋台灣

2018-03-15 11:58

星巴克台灣20年特展 這杯門市喝不到的咖啡太銷魂

2018-03-14 21:39

假想大屯火山群噴發 兵棋推演月底登場

2018-03-14 23:14

台北米其林／「大黑馬」大腕燒肉摘一星 原以為被詐騙

2018-03-14 22:40

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

女子愛吃／春浪漫！7-11櫻花季 6大獨家必買零食

2018-03-14 15:36

讓人怦然心動… 台北也有米其林了 摘星數接近上海

2018-03-14 23:48

今日星座運勢／巨蟹 注意身體狀態 壓力易引發疾病

2018-03-15 00:00

男性如廁來去匆匆 當心攝護腺發炎

2018-03-15 10:41

米其林晚宴7大名廚聯手 每人要價1萬8

2018-03-14 20:58

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

完美主義作祟！ 年輕人憂鬱傾向較10年前更盛

2018-03-14 15:47

今高溫30度 傍晚鋒面接近會下雨

2018-03-15 05:08

挑逗味蕾！台北米其林一星全指南

2018-03-15 00:21

6旬男連吃4天燒酒雞 尿排不出來腹劇痛

2018-03-15 11:41

台北米其林／日本料理獲星 美食家這麼看

2018-03-14 18:15

蝦皮24h購物中心上線！24小時到貨、客服不打烊

2018-03-14 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top