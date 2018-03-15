明福台菜摘星超低調 全場唯一不出席領獎

2018-03-15 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



明福台菜海產餐廳隱身在中山區的巷弄中。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook 《台北米其林指南》熱熱鬧鬧在3月14日舉辦盛大記者會，現場光是媒體就超過400人，但隨著頒獎儀式進行，最後發現唯獨摘下一星的明福台菜海產完全沒有人出席到場領獎，立即引起現場記者熱議，有人說他們家的東西真的好吃，得獎實至名歸，也對他們為何缺席感到好奇。

記者實際走訪隱身在中山區巷弄中的明福台菜海產餐廳，門面相當低調簡樸。中午時段店家依然有做生意，因為到訪時間已經接近下午一點多，應該是過了用餐最高峰時期，所以店內沒有滿溢出來的客人。雖然一開始在櫃檯表達想採訪老闆娘林麗珠，店員委婉地拒絕，但仍遠遠地可看到她在裡面似乎與一桌客人寒暄。

後來林麗珠走過來，我立即向她表明來意，但她對於摘星反應相當低調，受訪的意願不高，她說，自家店就是個只有6張桌子的小店，只想要做好這幾張桌子就好，也沒有想過要得獎，也希望不要有過多的採訪，強調「我們只是家小店啦！」

問及是否有接到米其林主辦單位的電話，她笑說，當天確實有接到主辦單位的電話，一開始的時候也不知道什麼米其林，因為自己家就是間小店，也不太跟其他業界有往來，雖然知道這是真的，但心裡想著只想要做好這家店就好，所以也沒有打算領這個獎。