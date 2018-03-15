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台北版米其林魅力驚人 預購量一天破五百冊

2018-03-15 13:25聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

米其林魅力無法擋。米其林指南首度推出台北版，《2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide 2018》中英對照版將於本月31日上市。博客來昨天開放預購，單日熱銷突破500冊，開賣後即登上全館即時榜冠軍。

博客來發現，以36歲以上會員為購買《米其林指南》的主力，其中男性占比更高達7成以上，顯示出「米其林」關鍵字更能吸引男性讀者的目光。

除中文版熱銷外，博客來也發現，《米其林指南》系列外文書品項，只要以香港、澳門等亞洲地區作為指南主題，銷售就會較其他地區高出兩倍以上，突顯讀者對於亞洲飲食有比較高的期待值與購買欲。

看好這一波饕客商機商機，博客來即日起推出「享受吧！有他帶路的美味！」，美食指南、主廚食譜書展，參展商品5折起，預計將為「美食主題旅遊」類型書籍帶來超過兩倍以上的業績成長。

現正預購中的《2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide 2018》，是台灣首本米其林評鑑指南，嚴選台北市100家以上餐廳與25家旅館，並給予美食界最具權威的評選殊榮，台北美食餐廳更是整本書的焦點。

博客來指出，每年評獎不僅為其所選出的餐廳創造價值，也有助於宣傳當地美食，從而增加城市及國家的旅遊吸引力。

《2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide 2...
《2018 台北米其林指南Taipei：The MICHELIN Guide 2018》中英對照版。圖／博客來提供
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