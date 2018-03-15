1桌18萬！首屆米其林指南晚宴 用5道菜詮釋台灣

2018-03-15 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



蝦籽爆遼參佐馬告花、小米、櫻花蝦。圖／台北文華東方酒店提供 分享 facebook 《米其林指南》(The Michelin Guide) 昨晚在台北文華東方酒店大宴會廳舉辦首屆《台北米其林指南2018晚宴：星耀台灣 美饌啟航》，每桌要價約18萬的菜色曝光，包括邀請龍吟餐廳主廚山本征治和稗田良平，新加坡米其林二星餐廳、四川飯店主廚陳建太郎、樂沐法式餐廳主廚陳嵐舒、台灣麵包大師吳寶春以及甫榮獲米其林一星餐廳榮耀的台北文華東方酒店雅閣中餐廳主廚謝文和酒店行政西點副主廚Guillaume Coulbrant共同攜手，以「台灣的味道」、「文化的養份」、「歷史的傳遞」、「民俗的記憶」、「地理的優勢」與「風土和人情」等台灣在地文化為主題，打造一場無與倫比的星級晚宴。

《米其林指南》自1900年發行至今已超過一世紀，不但擁有無可取代的權威地位，更是主廚們心所嚮往的最高榮譽肯定之一。昨日公布米其林台北2018首版之後，隨即在文華東方舉辦星級晚宴。

甫獲米其林一星餐廳殊榮的雅閣港籍主廚謝文以「民俗的記憶」為主題，發揮巧思將台灣泰雅族原住民常用的特有食材「馬告」，取其正值短短花期的「馬告花」入菜，並將「小米」和「東港櫻花蝦」運用在其經典著名的粵式料理中，巧手打造出煥然一新的「蝦籽爆遼參佐馬告花、小米、櫻花蝦」。為了此次晚宴，主廚更特別親自造訪位於新北市烏來山區的原住民農場，摘取挑選新鮮的馬告花，主廚說，「馬告花沒有馬告本身來的嗆，獨特微辣感帶有一股優雅清香，搭配濃郁爽脆的蝦籽爆遼參，在香氣、口感多層次相互推疊呼應下，使遼參風味更加相得益彰。」

文華東方酒店行政西點副主廚Guillaume Coulbrant也應邀與亞洲流行天后蔡依林，聯手設計晚宴甜點，以台灣的「風土與人情」為主軸，將台灣早期隱身於大街小巷、充滿童趣和人情味的「柑仔店」做為靈感發想，運用台灣特有的紅心芭樂製成酸香誘人的芭樂庫利，搭配新鮮香甜的紅心芭樂丁，再撒上香脆爽口、充滿傳統古早味的爆米香和在台灣吃剉冰時必定要淋上濃郁香甜的煉乳，創作出層次豐富、滋味美妙的「繽繽芭」。

還有以傳統柑仔店中常見的復古玩具和古早味零食為構想，巧思製作出「芒果軟糖」、「薄荷彈珠菜燕」、「香酥芋泥球」、「烏龍茶香馬卡龍」、「花生巧克力」和「屋虎咖啡餅乾尪仔標」等的餐後小點(Petit Four)，並裝入「戳戳樂」盒中，讓賓客隨機戳選品嘗，趣味十足。

《台北米其林指南2018晚宴》菜單

‧台灣的味道

吳寶春 / 吳寶春麥方店

‧文化的養份

陳嵐舒 / 樂沐法式餐廳

‧歷史的傳遞

山本征治、稗田良平 / 龍吟

‧民俗的記憶

謝文 / 台北文華東方酒店雅閣

‧地理的優勢

陳建太郎 / 四川飯店

‧風土和人情