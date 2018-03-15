鼎泰豐、欣葉未摘星 美食家：台北米其林忽略台菜

2018-03-15 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



被視為美食聖經的「米其林指南」，昨發表首屆台北版名單。美食家張瑀庭指出，這份名單「大爆冷門」，大家看好的鼎泰豐、欣葉、頂鮮101未摘星。她分析，評審「忽略了台菜」，但也給台菜餐廳一點警惕，「可以再精緻一點」。

此次共有廿家餐廳摘星，一家三星、兩家兩星、十七家一星。張瑀庭認為，台北摘到的星星，「出乎意料」地少。她指出，光是東京，米其林三星便有十二家、二星五十幾家。

分析這份米其林名單，張瑀庭指出，廿家摘星餐廳只有七家是中式餐廳，其他多數是異國餐廳，台菜只有金蓬萊、明福兩家入選一星。做為饕客指南，這份名單彷彿告訴訪台食客，「台北是融合異國美食的國際城市，但來台不一定得吃台菜」，讓她覺得「小小的遺憾」。

但不管結果如何，張瑀庭認為，米其林來台灣絕是好事，「至少在這一天，台灣也跟上國際腳步，全世界看見台北。」

透過台北版米其林的公布，她認為，台灣大眾將更了解米其林的意義，了解什麼是「高級餐飲(fine dining)」 .，「尋找fine dining，不一定要遠渡重洋，也不是少數人的專利。」

此外，餐飲禮節的推廣也會更普及。她指出，當台灣有一群懂吃，想了解吃的消費者，台灣的餐飲才有提升的空間和能力。