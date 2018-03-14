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台北米其林／西餐廳全拿一星 美食家：令人詫異！

2018-03-14 23:58聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

備受外界矚目的首屆《台北米其林指南》名單終於出爐，立即掀起一陣熱烈討論。不過，有不少美食家感到有些失望，特別是西餐廳雖占榜單4成，不算是少數，但所有西餐廳集中一星，如此情況令人詫異，並認為西菜在台灣近年榮景並未反映在榜單上，感到有些心疼。

飲食作家葉怡蘭表示，觀察這次《台北米其林指南》名單，比較值得玩味的是西餐占比最高達4成，也就是20家上榜餐廳中，有8家是西餐廳，不過全部集中在一星，她坦言此結果令人有些詫異。

葉怡蘭說，近年來台北西菜風起雲湧，有許多新一代主廚投入，並且付出巨大努力，像是她比較熟悉的如一星的態芮Tairroir、MUME、RAW，以及其餘部分遺珠等，都是走比較大膽嘗試路線，也創造出令人振奮的榮景，但顯然這部份未反映在榜單上。因此，「總括來說就是心疼吧！」

葉怡蘭也提到，若以法國版本米其林的高標準來看，目前入選一星的西餐廳中，依據自己過往對米其林的了解及經驗，這些亮眼的年輕主廚，有些在實力上可算在一、二星游移。因此，也不排除在評鑑當時發生菜色水準的一致性上差那麼一步、或是穩定度不足的可能性。

此外，葉怡蘭表示，西菜榜單中，除了教父牛排外，其餘可說法菜獨大，某種程度也呈現出米其林素來在西菜領域偏好的方向。但撇開米其林來看，這些年輕主廚針對在地台灣味的探索與努力非常值得嘉勉。

美食評論家何宣瑩在看完名單後，則直說「這份名單很奇怪！」她認為，摘星名單中最驚訝的就屬侯布雄，只有拿到一星，可說是跌破許多人眼鏡。另MUME、RAW符合一星水準，態芮則是近年來將台灣味愈抓愈精準，輪廓也愈來愈明顯，算是實至名歸。

號稱比演唱會門票難訂的RAW拿到米其林一星。圖／赫士盟提供
號稱比演唱會門票難訂的RAW拿到米其林一星。圖／赫士盟提供
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《台北米其林指南》名單出爐，有4成為西餐廳。記者陳正興／攝影
《台北米其林指南》名單出爐，有4成為西餐廳。記者陳正興／攝影
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