挑逗味蕾！台北米其林一星全指南

謙安和從外到內展現日式美學。 圖／東碱提供 分享 facebook

謙安和 超高標準挑食材

獲得一星的謙安和料理長和知軍雄，是東京米其林三星日本料理神田裕行的嫡傳大弟子。

除了將日本人嚴謹的做事方式、挑選食材的超高標準帶入台灣之外，在料理的擺盤呈現上更相當追求美感。

和知軍雄表示，收到電話通知時其實嚇了一大跳，內心雖然非常開心，卻也開始擔心接下來要維持米其林星等的光環，在經營餐廳上會更具有挑戰性。

哪裡吃：台北市大安區安和路一段127巷4號

電話：02-2700-8128

教父牛排老饕牛排。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教父牛排 柴火炭火添香氣

獲米其林一星的教父牛排（Danny's Steakhouse），由行政主廚吳曉芳站起身榮耀登台領獎。畢業自美國廚藝名校CIA的吳曉芳，從A Cut到現在跟隨鄧有癸超過十年，她說，無論在國際觀、工作經驗等，都讓牛排教父麾下的年輕人心領神會。

而教父牛排的特色在於，廚房裡有柴火烤爐炭火直烤，除了柴火香氣，分階段烘烤打造外脆口內軟嫩的口感。

哪裡吃：台北市樂群三路58號

電話：02-8501-1838

Longtail主廚的料理風格融合其亞洲各地旅遊及生活的獨特經歷。 圖／LONGTAIL提供 分享 facebook

Longtail 夜貓子消夜天堂

Longtail在此次摘星的餐廳中相當「年輕」，在夜生活豐富的台北市區主打晚餐與消夜時段，為夜貓子們提供豐富的創意料理與酒飲菜單。目前擁有Longtail與Chou Chou兩家餐廳的林明健主廚生長於香港，二十歲毅然決定離開大學追尋料理夢想，雖非科班出身，但近二十年多國料理經驗及豐富閱歷，形塑出其獨特的烹調哲學。

哪裡吃：台北市大安區敦化南路二段174號

電話：02-2732-6616

大三元酒樓招牌菜烤鴨。 圖／大三元酒樓提供 分享 facebook

大三元酒樓 菜色高達千種

有「金融餐廳」之稱的「大三元酒樓」摘下一星。董事長邱靜惠開心上台領獎，並表示很意外，不過也很開心48年來的努力、用心，獲得了肯定。

大三元酒樓位於台北衡陽路上，邱靜惠說，不少遊客抱著旅遊書前來，就是要吃店裡的拿手菜，店裡的菜色高達千種，非常多元，但不少人看到裝潢以為價格高檔，其實是高貴不貴，希望更可以吸引年輕人前來用餐。

哪裡吃：台北市中正區衡陽路46號

電話：02-2381-7180

在鮨野村會發現原來這麼多不同食材都能變成美味的壽司料理。 圖／鮨野村提供 分享 facebook

鮨野村 日本直送食材

鮨野村以壽司料理為主。主廚野村裕二表示，除了店裡所有員工持續共同的努力之外，對於食材的講究也是此次摘星的重要因素之一。店內所有食材都是由主廚親自挑選從日本直接引進，特別選用日本四國與北海道地區生產的米，進口全糙米來台後再自行碾米之外，使用的水也是來自富士山的水，醬油則是在日本有兩百年歷史的醬油工坊製成，每一道做出來的料理都要自己也覺得美味才能送上桌。

哪裡吃：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號

電話：02-2707-7518

金蓬萊招牌菜炸排骨。 圖／金蓬萊提供 分享 facebook

金蓬萊 台菜界指標餐廳

經營超過一甲子的酒家菜餐廳「金蓬萊」獲得米其林一星的肯定，第三代接班人陳博璿開心的說，昨天剛好是太太的生日，這份榮耀就是送她最棒的禮物。

金蓬萊的招牌菜包括佛跳牆、排骨酥、烏魚子炒飯等，結合正統台灣料理及酒家菜，「金蓬萊」成為台菜界的指標餐廳。第三代接班人陳博璿說，維持餐點穩定品質是團隊最大挑戰，能獲獎非常感動，是給餐聽最好肯定。

哪裡吃：台北市士林區天母東路101號

電話：02-2871-1517

台北亞都麗緻天香樓以正統杭州菜著稱。 圖／台北亞都麗緻大飯店提供 分享 facebook

天香樓 接軌國際食潮

以正統杭州菜知名的台北亞都麗緻天香樓獲得一星榮耀。行政主廚楊光宗師傅表示，這個榮耀同時也是壓力，讓他與團隊更有動力往前繼續進步。

天香樓除了傳承正統杭州菜，更引入世界各地之食材，開創新式中華料理，與國際飲食風潮接軌。在行政主廚楊光宗師傅的帶領下，從東坡肉、富貴土雞到神仙鴨魚丸湯，是許多饕客吃過難忘的經典名菜。

哪裡吃：台北市中山區民權東路二段41號

電話：02-2597-1234

比昂創意料理餐廳主廚與團隊精心研發菜色。 圖／摘自La Cocotte by Fabien Verge臉書 分享 facebook

比昂 法菜尋5%台灣靈感

被網友評價為「台北最棒的家鄉風法式料理」的「La Cocotte by Fabien Vergé 比昂創意料理餐廳」喜獲一星，主廚Fabien Vergé感謝10位團隊夥伴的合作，更感謝老婆一直以來的支持。

曾在義大利與巴黎米其林三星法式餐廳「Le Meurice」工作的主廚Fabien Vergé，從事料理超過10年，他認為一道完整法國菜，除了95%法式元素之外，還要注入5%台灣元素作為靈感來源。

哪裡吃：台北市大安區金山南路二段13巷20號

電話：02-3322-3289

鮨隆每個餐期僅提供12個座位。 圖／讀者Jeff提供 分享 facebook

鮨隆 只有12座位

鮨隆主廚楊永隆上台領獎時，忍不住熱淚盈眶，靦腆地笑說自己太緊張，因為「原本以為不會得獎！」店內只有12個座位，一天最多只做20多個客人，「因為不是拿隻魚來殺一殺就能做好壽司」，這些努力都是為了能讓客人有最好的體驗。如今得到一星肯定，他說，得獎也是責任的開始，希望能夠提升日本料理的專業。

哪裡吃：台北市中山區新生北路2段60-5號

電話：02-2581-8380（預約制）

MUME團隊著重使用在地食材，菜色清秀有創意。 圖／MUME提供 分享 facebook

MUME 聚焦台灣食材

團隊來自世界各地的MUME，今由主廚Richie林泉代表上台領獎，受訪時表現淡定，他認為今年拿獎，明年、後年、每天要維持水準才是最難的，「一致性」是他認為最重要的部分。

開業三年來，MUME滿座率極高，氣氛輕鬆，採單點制，客單價約2,000元上下。或許因為團隊來自世界各地，看待我們習以為常的食材，也擁有了不一樣的風景。他說，MUME將重點放在台灣食材上。

哪裡吃：台北市大安區四維路28號

電話：02-2700-0901

名廚侯布雄在台的法式餐廳被摘星。 圖／BELLAVITA提供 分享 facebook

侯布雄 摘星魅力加乘

位於BELLAVITA寶麗廣場內的侯布雄法式餐廳（L’ATELIER de Joel Robuchon）獲得一星肯定。

發布會現場由行政主廚Olivier JEAN出席領獎，替全球侯布雄系列餐廳摘星紀錄錦上添花。

BELLAVITA提到，平常午、晚餐約七至八成滿，每逢節日、餐廳周、遇侯布雄先生造訪當月等時刻，需要兩個月前訂位。

甚至有顧客一周三天報到。挾星魅力加乘可望讓滿客率再飆升，並吸引新客群品嘗。

哪裡吃：台北市信義區松仁路28號

電話：02-8729-2628

RAW的菜單，除了在地還要不浪費。 圖／RAW提供 分享 facebook

RAW 台灣味與時俱進

RAW是主廚江振誠於2014年所開設的餐廳，依循24節氣並運用在地食材，以創新並符合世界餐飲浪潮的料理手法，結合台灣在地文化並創造與時俱進跨越文化藩籬的台灣味。先前江振誠表示的「退星決定」，果然沒出席會場，改由共享經營權的赫士盟集團代表領獎，會後不接受媒體採訪。

哪裡吃：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-8501-5800

台北文華東方酒店中餐廳雅閣主廚謝文表示，還要再努力。 圖／台北文華東方酒店提供 分享 facebook

文華東方雅閣 明年繼續努力

被認為有機會奪下米其林二星以上的台北文華東方酒店中餐廳雅閣，此次得到米其林一星。台北文華東方酒店中餐廳雅閣主廚謝文笑笑地說，有就已經很開心，認為要平常心看待，多少星不是那麼重要，還要再努力。今年拿到一星就知道了未來努力的方向，明年再來！

哪裡吃：台北市松山區敦化北路158號3F

電話：02-2715-6888

大腕燒肉專門店是摘星黑馬。 圖／摘自品牌官方粉絲團 分享 facebook

大腕燒肉 摘星大黑馬

大腕燒肉餐廳是摘星大黑馬，一開始接獲得獎通知時，還以為接到詐騙電話！談及得獎心得，業者表示，很開心可以拿到獎，「老天爺沒有瞎，上帝一定會照顧你！」而這個榮耀也是屬於全體員工的。但是對於得獎直說戒慎恐懼。

哪裡吃：台北市大安區敦化南路一段177巷22號

電話：02-2711-0179

吉兆割烹壽司。 圖／摘自品牌官方粉絲團 分享 facebook

吉兆割烹壽司 當天才知摘星

吉兆割烹壽司主廚許文杰是發布會當天才知道能拿到一星殊榮，很感謝米其林的肯定。同時，他也提到，日本料理受到青睞，可能是因為評審考量對日本餐飲較有把握，因此日本料理餐廳才有機會上榜，並表示在台灣以日本料理摘星，也意味著手藝受到肯定，對此感到相當開心。

哪裡吃：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號

電話：02-2771-1020

明福台菜海產 全台最強佛跳牆

明福台菜海產餐廳是已有40多年歷史的老字號台菜餐廳，隱身在中山區巷弄中，店面規模不大，但人潮時常絡繹不絕，並受到政商名流喜愛。店內使用的食材相當高檔，有號稱全台最強、也是最貴的招牌佛跳牆。

哪裡吃：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

電話：02-2562-9287

台灣魂法菜的態芮Tairroi是近年熱門話題。 圖／態芮Tairroi提供 分享 facebook

態芮 台魂法菜耀眼

台灣年輕廚師輩出，TaÏrroir態芮主廚何順凱即是近年熱門話題、備受矚目，擅長將料理解構後，組成自己眼中的模樣，他說，每個食材一定都是自己會想吃的。此次拿下台北米其林一星，餐廳料理融入中菜、西菜，常被媒體稱為「台魂法菜」，何順凱說其實餐廳料理一切無極限，全基於提供好食材、真誠服務。

哪裡吃：台北市中山區樂群三路299號

電話：02-8501-5500