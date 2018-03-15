觀光局看米其林 「改變便宜大碗、吃到飽習慣」

2018-03-15 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北報導



君品頤宮摘下台灣唯一的米其林三星，主廚陳偉強（右）和陳泰榮（左）受訪。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

外傳觀光局花八千萬元邀米其林出版「台北米其林指南」，觀光局國際組長鄭瑛惠昨否認有這麼高的金額，並表示「不是出錢，米其林就肯出版」。

她說，簽五年長期合作，是要讓餐廳業者個個都有機會，也希望國人重視餐廳的價值，不是只看價格，改變「便宜大碗」、「吃到飽」的消費習慣。

鄭瑛惠說，新加坡旅遊局也是米其林指南的主要支持者，各國都有類似操作；多年前觀光局曾經與米其林談過，但當時他們不肯出版。

她說，台灣是美食王國，以前都是我們自己講，但行銷需要國際品牌背書，這本指南刊物從出刊預告到真正發行，已造成話題；行銷需站在巨人的肩膀上，米其林出刊證明台灣有足夠的國際水準餐飲參與能量。

國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨提醒，米其林不是救觀光的唯一良方，一年陸客缺口恐達一百五十萬至兩百萬人次，但死忠的米其林粉絲全球才幾萬人，特地來台享受美食者恐怕有限，根本補不過來。

不過他也說，台北米其林指南的出刊，代表台灣躍上國際第一線旅遊目的地舞台。國際評鑑不一定完全客觀，但至少能讓世界看到台灣的亮點，建議觀光局運用這本美食指南的能見度，乘勝追擊，借力使力。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，日前必比登美食推介公布後，列名餐廳大排長龍，預期米其林星級餐廳對國人的魅力更大，國外旅客來台恐怕吃不到。旅行社可思考與餐廳合作套裝行程，保留座位。陳家瑜說，「若他們吃完以後在自媒體分享，對推廣台灣觀光、飲食文化到國外，有很大效果。」