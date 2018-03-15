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最棒的工作？米其林密探 一周5天吃9頓

2018-03-15 00:15聯合報 記者雷光涵／台北報導

台北米其林名單昨天公布，獲選餐廳廚師手拿米其林指南，與有榮焉。 記者陳正興／攝影
台北米其林名單昨天公布，獲選餐廳廚師手拿米其林指南，與有榮焉。 記者陳正興／攝影
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米其林指南台北2018」昨天出刊，評出這廿家餐廳的「神祕客」是何許人？是不是全世界最棒的工作？外媒報導，密探周一至周五、白天到晚上連吃九頓，還要維持體態，以免目標過於明顯、身分易被揭穿，辛苦非外界所想像，薪水卻與一般上班族差不多。

米其林區域總裁方諾德來台時曾透露，神秘客須是旅行的重度愛好者，平均每年旅行約三萬公里，工作量負荷極大，每年要更換評審區域，確保評鑑中立性。據傳米其林神祕客約一百人，多有餐飲業背景或廚師出身，每個月有三周在外出差，要繳一千一百分以上報告。一年在一百卅間飯店過夜、品嘗的兩百四十份餐點的費用，由總公司埋單。

「東洋經濟」網路版報導，米其林公司否認「評審身分不能被家人知道」，他們說，只要不讓家人知道去偵查哪間餐廳即可。

英國愛爾蘭版米其林主編蕾貝卡．伯爾曾任神祕客，是少數公開談過相關經驗的人。她接受外媒訪問時說，訂位時借朋友、家人的名字，用完了就想假名，還要頻繁變裝、改髮型。

還有日媒說，這些人雖是重度外食者，但為了在密訪時不被注意，仍要維持身體，平均體重七十公斤左右。被評為星級的餐廳可能一位難求，神祕客如何再次探訪，米其林公關賣關子，表示密探都有「自己的人脈」。

米其林薪水

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