米其林加身 台灣勢掀追「星」熱

2018-03-15 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／台北報導



米其林指南台北二○一八獲選名單昨天公布，現場擠滿採訪媒體。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

「米其林指南」魅力無限，對於特別愛吃美食的台灣人來說，更是難以抗拒。因此，過去幾年有不少業者看準商機，引進帶著「星星光環」的餐廳來台展店，像是添好運、蔦、莆田、台北鳥喜等；也有在台灣起家的餐廳，如鼎泰豐、老乾杯等，在國外一舉摘星後，讓店家聲勢更看漲。但在此次「米其林指南台北2018」名單中，除了侯布雄法式餐廳、祥雲龍吟外，這些在國外摘星星的餐廳幾乎全數落馬。

近年來，有不少頂著米其林星星光環來台開店餐廳，如曾在香港、澳門、東京等，奪下米其林三星的「侯布雄法式餐廳」，還有「東京米其林指南」拿到米其林三星的「祥雲龍吟」等。另外，香港「添好運」曾連續六年拿下「港澳米其林指南」一星，號稱是「全世界最便宜的米其林餐廳」，來台灣展分店時，因為親民價格加上星星光環，甫開幕餐廳便大排長龍，掀起一陣追星熱潮。

之後又陸續有多家海外得到米其林星星榮耀的餐廳來台開分店，像是「新加坡米其林指南」喻為全世界最便宜的一星料理「了凡香港油雞飯麵」、一星的「 PUTIEN莆田」；「港澳米其林指南」拿下一星的夜上海，以及東京米其林一星的「鳥喜」等，讓尚未有「米其林指南」的台灣饕客也能吃到星級料理，每每開幕就吸引大批人潮前往朝聖嘗鮮。其中，了凡香港油雞飯麵在台剛開幕時，一天最多可賣出三百隻雞，蔦拉麵單日最高翻位率達廿五次，添好運開幕首月來客數就達到二百萬人次。

除了頂著星星光環來台開店的餐廳外，台灣也有餐廳在海外摘星揚名，像是拿到「港澳米其林指南」一星的鼎泰豐，或是「上海米其林指南」的老乾杯等，因為從台灣開店起家，拿到米其林星星榮耀，確實也提升餐廳專業形象，民眾好感度倍增。