美食家看米其林名單「評審忽略台菜」

分享 facebook 「米其林指南」昨發表首屆台北版名單，美食家張瑀庭指出，這份名單「大爆冷門」，大家看好的鼎泰豐、欣葉、頂鮮１０１統統落馬。她分析，評審「忽略了台菜」，但是也給台菜餐廳一點警惕，「可以再精緻一點」。

此次共廿家餐廳摘星，一家三星、兩家兩星、十七家一星。張瑀庭認為，台北摘到的星星，「出乎意料」地少。她指出，光是東京，米其林三星就有十二家、二星五十幾家。

但美食家王瑞瑤說，香港第一年發布米其林，三星只有一家，十年後增加為六家，「應該給米其林指南一點時間」。

分析這份米其林名單，張瑀庭指出，廿家摘星餐廳只有七家是中式餐廳，其他多數是異國餐廳，台菜只有金蓬萊、明福兩家入選一星。做為饕客指南，這份名單彷彿告訴訪台食客，「台北是融合異國美食的國際城市，但來台不一定得吃台菜」，讓她覺得「小小的遺憾」。

飲食作家葉怡蘭認為，這次西餐占比最高達四成，也就是二十家上榜餐廳中，有八家是西餐廳，不過全部集中在一星，此結果「令人有些詫異」。

王瑞瑤也認為，過去台灣常被稱為「小日本」，她很不服氣，這次看到名單，只覺得米其林「對台北的日本料理認識不夠」。

葉怡蘭說，若以法國版本米其林的高標準來看，目前入選一星的西餐廳中，這些亮眼的年輕主廚，有些在實力上可算在一、二星游移，不排除在評鑑當時發生菜色水準的一致性上差那麼一步、或是穩定度不足的可能性。

此外，西菜榜單中，除了教父牛排外，其餘可說法菜獨大，某種程度也呈現出米其林素來在西菜領域偏好的方向。

張瑀庭期待，明年的米其林指南能改成台灣版，不再獨厚台北，讓台中、台南、高雄，甚至小鄉鎮也都有參與機會。