高琹雯／台北米其林指南 該如何評價它的意義？

2018-03-15 00:01 聯合報 高琹雯 （美食作家）



米其林國際總監米高艾利斯。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

也許第一印象是，指南書本身有點薄。正式摘星的餐廳只有二十間，其中二星只有二間（祥雲龍吟、請客樓），三星只有一間（頤宮），但至少有三星，不像曼谷第一年連三星都沒有。十七間一星餐廳中，有亮點，有不意外，也有竟然如此。

我最直接的感覺是，米其林對台北滿嚴格的。事前很多人看好的雅閣、天香樓，竟然只拿到一星；在世界各地至少有二星的LATELIER de Joël Robuchon，在台北竟然只有一星。台北的高端餐飲以日本料理見長，卻僅有祥雲龍吟獲得二星，其他入圍餐廳如謙安和、吉兆割烹壽司、鮨野村本即具備穩定口碑，也只有一星。不過，祥雲龍吟摘二星倒是實至名歸，符合許多事前預測。

一星餐廳中也有亮點。欣然見到明福台菜海產、金蓬萊遵古台菜上榜，這二間餐廳都是台北具有代表性的台菜名店；驚喜發現Longtail、鮨隆登上名單，不僅因為他們開幕未滿一年（都在去年七、八月開幕），也因為他們確實評價不錯，米其林可謂具備慧眼。當然也樂見RAW、MUME、Taïrroir（態芮）獲得肯定，他們結合台灣食材與法式烹飪，近年來在國際餐飲圈本即具備聲量。

如果要檢討遺珠是檢討不完的。米其林每涉足一個新地區，第一年的評選結果總會撩起很多情緒，要挑剔太容易了，是不是可以用比較正面的態度來看待？依據這次的評選結果，我認為米其林對於台北的餐飲生態已經具備一定理解。實際翻閱指南，你會發現除了星級名單與必比登推介，米其林指南還列入了很多其他餐廳（總共收錄110間餐館），對於外地旅客而言已經相當完整，也頗有參考價值。

我問米其林指南國際總監米高．艾利斯（Michael Ellis），台北跟日本、香港比較，摘星餐廳會不會太少？他回答，「這只是第一年，去看看香港的第一版指南，台北的表現已經算不錯。」我剛剛查詢，2009年香港首版米其林指南，只有22間餐廳摘星。也就是說，米其林也還在學習，隨著時間經過，他們會愈來愈了解台北的餐飲生態。也許未來會出現摘星的滷肉飯，也許未來會出現二星、三星的台菜餐廳，並不急於這一時，凡事都有第一次。

更何況，如果米其林一開始就很瞭解台北，本地的美食評論家、美食記者們豈不無用武之地了！