餐飲聖杯「米其林」 名利雙收的保證

2018-03-15 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／台北報導



《上海米其林指南》公布後，一星餐廳單價上漲25%，知名度大增帶動營業額增加至少30%。 圖╱王品提供 分享 facebook

米其林旋風席捲全台，這不禁令人好奇，米其林星星魅力為何，讓餐廳主廚們爭相摘星、饕客拚命追星？

「廚師夢寐以求的米其林星，摘下一顆星（或三顆）可以改變餐廳的命運。」這句話來自《米其林指南》官網介紹。米其林評鑑不只評菜色，還包含服務、裝修風格以及食物呈現方式等項目，高標準使其在全球美食界擁有一定權威地位，猶如美食保證，被餐飲業視為最高榮譽。因此，餐廳一朝摘星，不僅是對主廚廚藝的肯定，餐廳國際知名度大增，帶動國內外客人絡繹不絕上門，營業額跟著翻倍成長，身價自然不可同日而語。

餐廳登上《米其林指南》生意立即變好，發表隔日客滿是常有的事。曾在首版《紐約米其林指南》奪下三星餐廳「Le Bernardin」，該餐廳主廚估計，餐廳營收因此增加了18%，效益相當驚人。

這種情況亞洲亦然，陸媒統計，自《上海米其林指南》公布後，一星餐廳單價上漲25%，知名度大漲使餐廳營業額成長30%，最高可達50%。不僅如此，主廚身價也跟著水漲船高。

由於米其林光環加持帶來的魅力驚人，在以往尚未有《米其林指南》的時代，台灣餐飲業者選擇到國外談星級主廚客座，全台飯店一年至少有30場客座活動，依據飯店及餐期不同，每場商機最高上看百萬元。

現在隨著《2018台北米其林指南》正式發布，對台灣餐飲業絕對有正面效果，不僅可提高國際觀光客來台意願，摘星餐廳勢必因米其林光環加持而門庭若市，如此一來，活絡國內餐飲市場，還可望帶動觀光成長。