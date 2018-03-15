米其林2星祥雲龍吟 感謝台灣食材說服饕客

2018-03-15 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱台北報導



雲林鰻魚以白燒將表皮烤至酥脆，簡單卻美味。 圖／祥雲龍吟提供 分享 facebook

台北米其林揭曉，祥雲龍吟勇奪二星。主廚山本征治、料理長稗田良平皆上台領獎。談及得獎感言，稗田良平除了感謝評審青睞、團隊努力之外，也想立刻將榮耀與「台灣在地食材」的食材生產者、供應廠共享，可見這幾年來與台灣好食材的革命情感。

日本東京龍吟於2014年在台開設分店「祥雲龍吟」，開幕時使用60%台灣食材入菜，期間料理長稗田良平率領、團隊上山下海拜訪各地農家漁民，8個月後即100%使用在地物產，將台灣最美好的一面以日本技法呈現，也成為全世界唯一使用百分之百在地台灣食材製作的懷石料理，就連九層塔、地瓜葉都能展現得婉約清新，成功說服饕客。

日本料理名店祥雲龍吟獲台北米其林二星評價。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

山本征治提到，當初會來台開設祥雲龍吟，就是看重台灣豐饒物產及風土、熱愛美食的氛圍，因此想用日本技法呈現台灣的美好，一直以來都以此為目標經營到現在。

對於奪星如何看待？主廚山本征治提到，與其談論星等，他認為未來每一個餐期都用心提供更重要。稗田良平也說，他認為最重要的是要做出讓人難以忘懷的料理，而這關乎料理品質，同時，他做菜時一心想的是如何透過料理讓客人感受到「台灣」二字。

祥雲龍吟Ryugin／地點：台北市樂群三路301號5樓／電話：02-8501-5808