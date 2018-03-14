台北米其林／「大黑馬」大腕燒肉摘一星 原以為被詐騙

2018-03-14 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



本屆《台北米其林指南》中獲得一星的大腕燒肉餐廳，可說是黑馬中的黑馬，一開始接獲得獎通知時，大腕燒肉代表大洪還以為接到詐騙電話，掛完電話後才驚覺是真的。談及得獎心得，他說，很開心可以拿到獎，「老天爺沒有瞎，上帝一定會照顧你！」而這個榮耀也是屬於全體員工的。但是對於得獎也感到有些壓力，直說戒慎恐懼。

大腕燒肉開業已超過10年，雖然已經開了那麼久，但始終只有一間店。大洪說，我覺得開一間店都做不好了，不知道怎麼開那麼多店，這不是我擅長的。

問及自家店燒肉風格最大特色，大洪說，大腕燒肉一直以來以吧台為主，因為在最好的時間吃到肉就能吃到最佳口感，像是松阪豬、牛舌這兩道菜通常都會先上，可是如果烤好後轉身再遞給客人，肉就變硬了。所以他的吧台設計從師父與客人，再加上桌子的距離，就是110公分，因為這是可以在遞上肉品不怕肉硬掉，而且還能觀察到客人吃完表情的最佳距離。因此，店內以吧台為主，只有28個位置，加上一張6人座，以維持所提供的燒烤品質。

至於推薦必吃料理，大洪表示，目前主要以美國、澳洲及日本牛肉都有，但如果到店裡一定要吃的是和牛SHUBU，用日本紐約客切成薄片，沾上類似SUKIYAKI的醬料，再沾蛋黃加上一小顆飯，類似壽喜燒的口感。另一道就是牛舌料理，「因為那個牛舌非常浪費！」如果是和牛牛舌一條有1.6到1.8公斤，真正切給客人的不到300公克，每份100公克，若是比較小就剩下200公克，這是非常特別又令人印象深刻的料理。但是如果是自己吃的話，就會推薦橫格膜，是吃燒烤料理必吃的。

大腕燒肉餐廳

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號