台北米其林／頂星光環來台、國外摘星餐廳 幾乎全落馬

2018-03-14 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《米其林指南》魅力無限，對於特別愛吃美食的台灣人來說，更是難以抗拒。因此，過去幾年有不少業者看準商機，引進夾帶著「星星光環」餐廳來台展店，像是添好運、蔦、莆田、台北鳥喜等；也有在台灣起家餐廳，如鼎泰豐、老乾杯等，在國外一舉摘星後，讓店家聲勢更是看漲。但在此次《台北米其林指南》名單中，除了侯布雄法式餐廳、祥雲龍吟外，幾乎全數落馬，未能在此次摘星。

近年來，有不少頂著米其林星星光環來台開店餐廳，如曾在香港、澳門、東京等，奪下米其林三星的「侯布雄法式餐廳」，還有《東京米其林指南》拿到米其林三星的「祥雲龍吟」等。不過，最為人所知的米其林餐廳就屬「添好運」，曾連續6年拿下《港澳米其林指南》一星，號稱是「全世界最便宜的米其林餐廳」，來台灣展分店時，因為親民價格加上星星光環，甫開幕餐廳便大排長龍，掀起一陣追星熱潮。

之後又陸續有多家海外得到米其林星星榮耀的餐廳來台開分店，像是《新加坡米其林指南》喻為全世界最便宜的一星料理「了凡香港油雞飯麵」、一星的「 PUTIEN莆田」，《港澳米其林指南》拿下一星的夜上海，以及東京米其林一星的「鳥喜」等，讓尚未有《米其林指南》的台灣饕客也能吃到星級料理，每每開幕就是吸引大批人潮前往朝聖嘗鮮，其中，了凡香港油雞飯麵剛開幕一天最多可賣出300隻雞，蔦拉麵單日最高翻位率達25次，添好運開幕首月來客數就達到200萬人次。

除了頂著星星光環來台開店的餐廳外，台灣也有餐廳在海外摘星揚名，像是拿到《港澳米其林指南》米其林一星的鼎泰豐，或是《上海米其林指南》的老乾杯等，因為是從台灣開店起家，拿到米其林星星榮耀，確實也提升餐廳專業形象，民眾好感度倍增。