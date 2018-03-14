台北米其林／請客樓獲二星肯定 林菊偉：榮耀是大家的

2018-03-14 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



第一屆台北米其林指南今正式發表，這次共有20家餐廳獲選星級料理，其中僅兩家餐廳榮獲二星的肯定，其中一家就是台北喜來登大飯店請客樓餐廳，主廚林菊偉更在聽到唱名時興奮大叫，開心直說真的沒想到可以獲得二星的殊榮。

以平常心並秉持著 「堅持、不苟且」的理念，廚齡將近30年的主廚林菊偉，不定期研發創新料理將請客樓的餐點多元化。平時更會上網研究其他國家的米其林餐廳。這次可以獲得二星肯定，都要歸功於所有寒舍集團的長官、員工，沒有他們就沒有這樣的肯定。他認為，服務跟菜色到位應該是這次獲星的原因。未來路更艱難大家繼續加油。

請客樓餐廳共有285席，主打川揚風味麵食、道地四川料理、傳統蘇杭功夫菜、精緻小菜等餐點，經典菜色有「魚子燒豆腐」、「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」、「悄悄話」等，將主廚精闢的刀工、料理的巧思跟20年以上麵食藝術的真功夫，完整呈現。用餐環境則分兩樓層，17樓主要是開放式廚房的概念、18樓則是多達11間的貴賓包廂選擇。

台北喜來登大飯店請客樓餐廳

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

營業時間：午餐11:30-14:30；晚餐18:00-22:00。