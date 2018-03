台北米其林/態芮摘一星 吳順凱團隊獲肯定

開幕不到兩年,TaÏrroir態芮在「2018台北米其林指南」奪下一星。主廚何順凱回應得獎感言,開頭即引用法國名廚Daniel Boulud經典名言「To me, theres no great chef without a great team」,大大感謝團隊的信任。

台灣年輕廚師輩出,TaÏrroir態芮主廚吳順凱即是近年熱門話題、備受矚目,擅長將料理解構後,組成自己眼中的模樣,他說,每個食材一定都是自己會想吃的。此次拿下台北米其林一星,餐廳料理融入中菜、西菜,常被媒體稱為「台魂法菜」,吳順凱說其實餐廳料理並沒有設下框架,一切無極限,全基於提供好食材、真誠服務,僅此而已。同時,他認為「味道是一種記憶」,看似嶄新的呈盤、料理手法,TaÏrroir態芮企圖讓你品嘗後,在腦海中閃現、勾起回憶中的滋味。

TaÏrroir態芮

地址:台北市中山區樂群三路299號

電話:02-8501-5500