台北米其林／摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

2018-03-14 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《台北米其林指南》榜單終於出爐，大多數摘星餐廳與之前外界預測名單並無太大差異，但有數家上榜餐廳跌破不少人眼鏡，脫穎而出成為本屆大黑馬，像是大腕燒肉、吉兆割烹壽司、大三元等。不過，也有幾間呼聲高的餐廳落榜，如鼎泰豐、欣葉台菜餐廳等，則成為此次遺珠之憾。

眾所矚目的《台北米其林指南》名單3月14日對外公布，雖然有部分餐廳日前就已傳出消息，摘星自然在意料之中，但仍有不少家異軍突起的黑馬，包含大腕燒肉、吉兆割烹壽司、明福台菜海產、大三元、鮨野村、Longtail等，均不在外界預測熱門排行榜中。

其中，由知名主廚林明健開設的「Longtail」於去年7月左右開幕，正式營運未滿一年，而且主要以餐酒館的方式經營，打破米其林就一定要是以餐點為主的西餐廳印象。此外，由於《上海米其林指南》有以燒烤為主的餐廳「老乾杯」上榜前例，外界普遍認為燒烤有機會上榜，並將目光放在老乾杯上，因此當名單公布「大腕燒肉」摘下一星，且為此次20家星餐廳中，唯一主打燒烤的餐廳時，會如此令人大感意外。

雖然觀察過去這幾年亞洲出版的米其林指南來看，亞洲菜系餐廳會有一定比例上榜，而《台北米其林指南》公布前，就已有風聲傳出必有台菜餐廳入榜，但原本只傳出超過60年的老店金蓬萊遵古台菜在列，外界看好若有其他台菜料理上榜，欣葉台菜摘星機會相當高。所以在宣布同樣是老字號的台菜餐廳明福台菜海產摘下一星，都感到相當驚訝，但驚訝之餘，也認為該餐廳隱身巷弄較不容易被注意，但料理高檔又實在，屬實至名歸。