MUME奪一星 林泉：「一致性」最重要

2018-03-14 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



2018台北米其林指南3月14日揭曉，台北MUME榮獲一星。

2017年亞洲50最佳餐廳中，台北歐MUME首次入選，與台北RAW、台中Le Moût法式餐廳同樣榜上有名，成為台灣第三間獲此殊榮的餐廳，無獨有偶，頗受國際餐飲注目的餐廳指南OAD（Opinionated About Dining ）2018 Top 100+ Asian Restaurants昨也公布200家餐廳入選，台灣三間餐廳上榜，其中一間正是台北MUME（第31名）。

團隊來自世界各地的MUME，今由主廚Richie林泉代表上台領獎，受訪時表現淡定，一問他才笑說，是喊到名字才終於放下心中的大石頭啦。今年得星，Richie說，榮耀及肯定屬於團隊，不過話鋒一轉，他認為今年拿獎，明年、後年、每天要維持水準才是最難的，「一致性」是他認為最重要的部分。

Richie也說，得獎等於背負壓力，但因為在乎餐廳、品牌，你就會將它視為正面的壓力，是好的。開業三年來，MUME滿座率極高，氣氛輕鬆，採單點制，客單價約落在2,000元上下。在Richie言談中、料理中皆可見其在乎當地風土，也或許因為團隊來自世界各地，看待我們習以為常的食材，也擁有了不一樣的風景。他說，MUME將重點放在台灣食材上，比較有趣的像是「沙拉」，光是沙拉就有超過三十種當季食材在裡面，且隨季節更迭替換，並依照食材特性調配烹煮方式。

MUME

地址：台北市大安區四維路28號

電話：02-2700-0901