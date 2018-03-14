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教父牛排摘一星 新光三越這三天預訂享免1成服務費

2018-03-14 19:04聯合報 記者江佩君╱即時報導

全台美食圈都在關注的《台北米其林指南》，今日公布首份台北版星級餐廳評鑑，當中一星名單包括教父牛排等17餐廳，為慶祝教父牛排摘一星，位於新光三越兩家教父牛排旗下餐廳推出同慶活動，3/16～3/18這三天預訂可獨享免1成服務費。

新光三越推出教父牛排摘星同慶優惠，只要使用新光三越美食訂候位服務，在3/16、3/17、3/18這三天預訂新光三越台北信義新天地A4的「TOP CAP STEAKHOUSE」以及新光三越台中中港店的「301 boulevard」，可獨享免1成服務費。另外，教父牛排也於北、中、南餐廳推出《珍「星」感謝》回饋，3/15～3/31來店點用收錄於《台北米其林指南》中的「菲力老饕牛排」，即可享有免1成服務費，以及兩人同行可獲得任選教父三款限定酒品一人一杯，四人同行可獲得一瓶招待。

同時新光三越全台也有多家餐廳被收錄於「台北米其林指南」推薦名單之列，像是台北信義新天地A9、台北南西店的「欣葉台菜」；台北信義新天地A9、台南新天地的「老乾杯」。日前獲台北米其林指南「必比登推介」的餐廳，包括台北信義新天地A4、台北南西店的「鼎泰豐」；台北信義新天地A8的「清真中國牛肉麵食館」。

另外，全台新光三越也擁有多家亞洲城市米其林星級餐廳，包括曾獲香港米其林二星，位於台中中港店、台南新天地的高級粵菜餐廳「名人坊」；台北信義新天地A8有連續六年獲香港米其林一星且號稱地表最平價米其林餐廳的「添好運」；獲香港米其林一星、位於台北信義新天地A4的老上海風味江浙菜「夜上海」；台北信義新天地A9、台南新天地有連兩年獲上海米其林一星的燒肉料理「老乾杯」，以及A4有近日新開幕、連三年奪得東京米其林推薦的「Due Italian」等，方便饕客把米其林美食口袋名單呷透透。

教父牛排摘《台北米其林指南》一星，新光三越兩家教父牛排旗下餐廳同慶，使用新光三越...
教父牛排摘《台北米其林指南》一星，新光三越兩家教父牛排旗下餐廳同慶，使用新光三越美食訂候位服務，3/16～3/18這三天預訂可獨享免1成服務費。圖／新光三越提供
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教父牛排摘《台北米其林指南》一星，新光三越兩家教父牛排旗下餐廳同慶，使用新光三越...
教父牛排摘《台北米其林指南》一星，新光三越兩家教父牛排旗下餐廳同慶，使用新光三越美食訂候位服務，3/16～3/18這三天預訂可獨享免1成服務費。圖／新光三越提供
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