影／台北20家餐廳摘星！「頤宮」唯一獲米其林三星殊榮

2018-03-14 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



首屆《台北米其林指南2018》今登場，全台共 110 間餐廳入選，有 20 間獲得星級評價。之前呼聲很高的鼎泰豐，