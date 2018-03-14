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台北米其林／三星不缺席！110家餐廳上榜 20家摘星

2018-03-14 18:19聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台灣也有米其林！餐飲界熱議大半年的《米其林指南台北2018》終於揭曉，總計一百一十家餐廳上榜，囊括三十三種不同的料理風格，共有二十家餐廳摘星。其中，台北君品酒店頤宮拿下最高級別的三星殊榮。

《米其林指南》國際總監米高·艾利斯（Michael ELLIS）表示，台北米其林的摘星數接近於上海、新加坡，「第一本有此表現，成績斐然」；他對於台北夜市印象深刻，認為這是「台北獨一無二的特色」。區域總裁方諾德指出，這本指南能讓台灣的美食力與國際接軌；交通部觀光局主任秘書林坤源更直指「食力就是國力」，以近年的旅台消費調查，「美食」是吸引國際旅客來台的第二名。

米其林未登台前，美食界評論多導向「不會有三星」，原因是號稱國際美食之都的曼谷去年底首版，三星從缺。昨日名單揭曉，粵式料理餐廳頤宮被評「以道地正統的烹飪功夫呈現精巧細膩的廣式和中式料理」出線，現場情緒沸騰；此外，祥雲龍吟、請客樓兩家餐廳摘下米其林二星，米其林評「祥雲龍吟採用台灣當地最優質的食材入饌，進而成就出極富創意的現代日本料理」；「請客樓則是一間中式餐廳，供應的湘川料理，經過廚師的精心巧手，呈現一盤盤雅緻悅目、口感質感俱佳的美味珍饌」。

米其林一星的餐廳共有十七家，涵蓋歐式時尚料理、日式料理、燒烤、杭州菜、台菜等，名單有掌聲有意外，一位不願具名的美食評論家形容「沒有驚喜，有驚嚇」。台菜金蓬萊、明福、大三元共三家入選一星，美食家王瑞瑤認為，「欣葉台菜、鼎泰豐落榜非常意外」，也認為可能評鑑時間太短，名單不夠完整。

被認為「黑馬」的還有去年七月才開幕的餐酒館Longtail；日式料理相對占比高，從燒肉到壽司、頂級日料共六家摘星；早在預料名單的法式時尚餐廳侯布雄、台灣名廚江振誠開設的RAW、創新料理餐廳 Taïrroir、亞都天香樓、文華東方雅閣等，都獲一星。

米其林指南共分為一星至三星，一星表示同類中表現不錯；兩星表示出色，值得繞道前往；三星代表出類拔萃料理，值得專門前往。米高·艾利斯（Michael ELLIS）透露，想要多得一顆星，得要讓餐飲有讓人怦然心動的感覺，要有足夠的記憶點，像藝術品般的等級，「不只好吃，還要能撼動人心」。

他說，台北米其林評鑑時間長達十八個月，依照各國相同的五個指標評鑑，包括食材、烹調技巧、口感的平衡、上菜的一致性，以及物有所值；第一年評審員來自亞洲、美國與歐洲，第二屆開始會採用當地美食家並進行特訓。

米其林指南國際總監Michael Ellis。記者陳正興／攝影
米其林指南國際總監Michael Ellis。記者陳正興／攝影
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2018台北米其林/獲選名單昨天在文華東方酒店公布，獲選星級餐廳的廚師們與代表們...
2018台北米其林/獲選名單昨天在文華東方酒店公布，獲選星級餐廳的廚師們與代表們一同合影留念。記者陳正興／攝影
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2018台北米其林獲選名單公布，君品頤宮獲得三星。記者陳正興／攝影
2018台北米其林獲選名單公布，君品頤宮獲得三星。記者陳正興／攝影
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