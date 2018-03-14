親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

繼過肩摔剪指甲餵學童 幼兒園再爆用面具嚇孩子

誇張！賓士男撞死人 竟冷笑稱：反正我買了全保

米其林三星、二星揭曉

2018-03-14 15:07聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

第一本《台北米其林指南》今日終於登台，下午記者會公布名單，其中君品頤宮獲得三星殊榮，祥雲龍吟、請客樓獲得二星。

2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，君品頤宮獲得三星。記者陳正興／攝...
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，君品頤宮獲得三星。記者陳正興／攝影
分享
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，獲選餐廳廚師手拿米其林指南，與有...
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，獲選餐廳廚師手拿米其林指南，與有榮焉。記者陳正興／攝影
分享
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，獲選星級餐廳的廚師們一同合影留念...
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，獲選星級餐廳的廚師們一同合影留念。記者陳正興／攝影
分享
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，君品頤宮獲得三星。記者陳正興／攝...
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，君品頤宮獲得三星。記者陳正興／攝影
分享
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，祥雲龍吟（左一）、請客樓（右二）...
2018台北米其林/獲選名單下午在東方文華公布，祥雲龍吟（左一）、請客樓（右二）獲得二星。記者陳正興／攝影
分享

君品米其林

相關新聞

獨家專訪！台北米其林第一代星廚 謝文靠這個摘星

2018-03-14 14:00

台北米其林／三星不缺席！110家餐廳上榜 20家摘星

2018-03-14 18:19

台北米其林／摘星訣竅 米其林國際總監告訴你！

2018-03-14 17:55

君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳

2018-03-14 14:31

米其林指南／傳說中百名密探 薪水跌破眼鏡

2018-03-14 14:14

台北米其林／吃的星星 美食家大解析

2018-03-14 14:12

你吃的是米其林？加盟連鎖的？

2018-03-14 14:10

台北米其林／觀光局：不是出錢 米其林就肯出版

2018-03-14 14:08

星星加持 米其林概念股蓄勢待發

2018-03-14 14:06

獨家！台北第一代星廚 謝文傳授私房菜譜

2018-03-14 14:00

米其林指南入圍110家 20餐廳摘星

2018-03-14 13:59

台北米其林公布 估10萬觀光客朝聖

2018-03-14 13:59

台北指南將出爐 米其林盼帶動觀光發展

2018-03-14 13:59

2018台北米其林 獲選餐廳代表入場

2018-03-14 13:37

台北米其林指南將出爐 媒體擠爆現場

2018-03-14 13:10

台北米其林指南公布會場搶先看 長腿辣妹吸睛

2018-03-14 12:05

海外摘星餐飲集團看米其林效應 形同票房保證

2018-03-14 11:42

米其林美食密探要低調 還不能過胖？

2018-03-14 08:17

與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬

2018-03-14 08:16

學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方

2018-03-14 08:16

不只是美味！米其林三星主廚戴的表是...

2018-03-13 18:51

不只有星星！《米其林指南》標誌有這些

2018-03-13 17:59
看更多

熱門文章

把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天

2018-03-14 06:16

全聯共度白色情人節 會員加購哈根達斯只要42折

2018-03-14 09:21

還在為口臭苦惱嗎？ 這四種改善食物你一定要知道

2018-03-13 21:51

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

2018-03-14 16:10

獨家專訪！台北米其林第一代星廚 謝文靠這個摘星

2018-03-14 14:00

為蛋奶平反！ 攝取蛋白質 改變你的飲食偏見

2018-03-14 00:13

郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

2018-03-14 12:44

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳

2018-03-14 14:31

與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬

2018-03-14 08:16

十大最賺錢醫院 長庚體系占四家

2018-03-14 01:05

恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃

2018-03-14 10:50

米其林美食密探要低調 還不能過胖？

2018-03-14 08:17

森鐵新車採購問題大 台鐵局：不排除解約

2018-03-13 20:28

想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

2018-03-14 10:00

學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方

2018-03-14 08:16

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00

被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19

今日星座運勢／金牛 避免過於執著想法 貴人運上漲

2018-03-14 00:00

吳季剛勤練國語超溜 返台推限量水晶飾品

2018-03-13 19:54

親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00

弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00

2018台北米其林 獲選餐廳代表入場

2018-03-14 13:37

辣媽隋棠露小蠻腰為吳季剛站台 平坦腹部原來這樣吃

2018-03-13 19:27

預防失智症 研究指出「有氧運動」最好

2018-03-14 10:58

今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面

2018-03-14 05:10

米其林指南入圍110家 20餐廳摘星

2018-03-14 13:59

阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表

2018-03-14 17:13

搶救故宮南院 院長出招要設香草植物園

2018-03-14 09:19

沒錢不敢退休？ 勞工預計退休年齡延後至61歲

2018-03-14 12:45

台北米其林指南將出爐 媒體擠爆現場

2018-03-14 13:10

統一發票兌獎新方式 財政部將推出

2018-03-14 11:08

西施貴賓臉孔激像真人 網友：看了不舒服

2018-03-14 13:22

影／新竹刮草莓炫風 想吃草莓甜點看這裡

2018-03-12 10:28

靠「吸力永不減弱」奪冠！網路調查十大人氣吸塵器品牌揭曉

2018-03-14 11:12

獨家！台北第一代星廚 謝文傳授私房菜譜

2018-03-14 14:00

19至64歲台灣人 99%每天乳品量不足

2018-03-14 00:32

不只是美味！米其林三星主廚戴的表是...

2018-03-13 18:51

首例！英國郵輪本周來台環島、跳島

2018-03-13 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top