君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳

2018-03-14 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



君品頤宮先知鴨。業者／提供 分享 facebook 首屆《台北米其林指南2018》今（14）日公布摘星餐廳，揭曉獲得一星、二星和三星餐廳，台灣獲得三星殊榮的則是君品酒店的「頤宮」，並沒有從缺，摘星名單如下：

一星：大腕燒肉、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、La Cocotte by Fabien Vergé、Longtail、明福台菜海產、MUME、RAW、鮨野村、鮨隆、Tairroir、大三元、天香樓、雅閣 二星：祥雲龍吟、請客樓 三星：頤宮

台北米其林指南出爐 君品頤宮摘3星

【中央社台北14日電】首屆台北米其林指南今天出爐，共有20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是唯一獲得三星的餐廳，二星則有2家，分別是祥雲龍吟、請客樓，一星則有17家餐廳。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）被餐飲界譽為美食聖經，自1936年起訂定星級評等制度，並使用至今，其評鑑制度分為3個星等，一星代表「代表同類別中出眾的餐廳」、二星為「廚藝高明、值得繞道前往」，三星則為最高星級，代表「餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪」。

台北到底有哪些餐廳摘星，答案終於揭曉，米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）今天在記者會上宣布摘星名單。

首屆台北米其林指南，獲得三星的餐廳僅有1家，是君品酒店的頤宮中餐廳，獲得米其林二星餐廳則有2家，包含祥雲龍吟、請客樓。

獲得米其林一星的餐廳則有17間，包含大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳、LaCocotte by Fabien Verge、Longtail、明福台菜海產、 MUME、RAW 、鮨野村、鮨隆、Tarroir態芮、大三元、天香樓、雅閣。

世界第一本米其林指南出版於1900年，距今已超過一世紀，是全球發行歷史最久的觀光旅遊與美食餐飲評鑑指南，米其林指南在2007年將觸角延伸至亞洲，陸續發行日本、香港─澳門、新加坡、首爾、上海及曼谷版指南，台灣成為全球第30個發行米其林指南的國家及地區。