獨家！台北第一代星廚 謝文傳授私房菜譜

2018-03-14 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



熱騰騰的米其林星廚謝文，拿手的兩道菜無私公開。試著做，讓居家餐桌也可以飄出星星味。

燒鵝小炒皇

食材：燒鵝100g、叉燒100g、綠豆芽150g、胡蘿蔔絲50g、西芹絲50g、韭菜100g、X.O.醬10g、櫻花蝦 5g、腰果10g、蒜片少許、薑片少許

作法：

1.先將燒鵝、叉燒、綠豆芽、胡蘿蔔、西芹等材料切絲；韭菜亦切段備用。

2.熱鍋加油，放入蒜片、薑片、胡蘿蔔絲、西芹絲和韭菜絲一同爆香拌炒。

3.接著續入燒鵝絲及叉燒絲，並加入X.O.醬拌炒至香氣盡出。

4.最後加入綠豆芽拌炒，並以鹽、醬油等調料稍加調味，乘盤後灑上櫻花蝦和腰果即成。

桂花炒瑤柱

食材：雞蛋3顆、綠豆芽150g、干貝(乾) 50g、蔥花少許、上湯少許

作法：

1.將干貝泡水放入蒸籠蒸製1小時，使干貝發軟後撥成絲。

2.將干貝分成兩份，一份以低溫油泡10分鐘，使成金黃爽脆的干貝絲；另一份則備用。

3.雞蛋打散成蛋液並加入些許上湯，是以增加蛋液的水份。

4.熱鍋加油，倒入蛋液炒鬆但仍保持軟嫩的口感，接著加入前述備用的干貝絲和綠豆芽、蔥花一起拌炒，稍加鹽調味即可起鍋。