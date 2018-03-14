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獨家專訪！台北米其林第一代星廚 謝文靠這個摘星

2018-03-14 14:00聯合報 記者羅建怡╱即時報導

雅閣炒飯。記者程宜華/攝影【作者：程宜華 日期：2018/1/23 檔名：L29...
雅閣炒飯。記者程宜華/攝影【作者：程宜華 日期：2018/1/23 檔名：L29395288.JPG】
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曾在香港九龍福臨門待了10年，再到荷蘭、回港，巡迴大陸多家頂級飯店之後，他的台灣第一站，選在台北文華東方酒店。粵菜資歷豐厚的謝文執掌雅閣，初來台灣，就摘下米其林，是他人生第一個「米其林星紀錄」。

他的拿手菜「因地」有著不同的滋味，就像招牌炒飯，最吸睛的是台灣特有的烏魚子、櫻花蝦，食材運用得爐火純青，他說「同樣的一道菜加入當地食材，只要配得好，效果就會大不同」。

謝文師出香港富豪食堂「福臨門」，當年拜粵菜廚藝至尊羅安為師。回憶起當年學徒時期，他說，至少得5~6年才敢開口問，運氣好，十多年資歷才有機會到員工餐廳炒菜；因此，他的料理向來開誠布公，絕沒有半點藏私，就連記者要求提供兩道料理的食譜，他也大方公開所有細節撇步。謝文說，「我從不怕人學，煮菜不能一個方法一直走下去，要能找到另一個方法走出來」。

因為自信，還有無止盡的創意， 謝文走到哪，就會發展出屬於他的粵菜滋味，融入了在地的食材、風土，讓老菜不斷創新變化。謝文從香港、荷蘭到大陸，追隨者眾，包括知名的香港富豪企業家劉鑾雄、前英國足球金童大衛‧貝克漢（David Beckham），以及劉嘉玲、曾志偉、謝霆鋒、鍾鎮濤和甄妮等影視明星，都是他的座上嘉賓。

來到台北的前一站，他身任深圳四季酒店中餐行政主廚，該酒店的中餐廳「卓粵軒」在謝文坐鎮4年期間，業績倍數成長，大衛‧貝克漢對於主廚拿手的蜜汁叉燒和辣子雞丁更是讚不絕口。

謝文懂得在傳統中變化，但始終奉行三大原則，首先是「用料要好、食材要鮮」，為此，他不只親自驗貨，揀選食材，每周還得返港一兩次挑選乾貨，「就像鮑魚，香港才有得挑」；第二是「手勢落料」，意即廚師要有調味、火侯掌控、熟悉食材屬性等專業知識；最後是「注重本味」，讓食材發揮該有的滋味，因此他的菜沒有過多調味，像是上湯取代味精、雞粉，吊上湯則不一定非得用老母雞，他認為「雞的味道會壓過火腿的鮮味」，他吊上湯只用陳年的金華火腿和去骨去油的豬後腿肉，按特定比例熬製6小時，又是一個創新又不失真味的作法。

他的料理哲學很多，像是幾乎不用糖，「因為糖是很霸道的調味，會蓋過食材的風味」；還有，「鹽味要控制得好，食材的甜味才會出來」。

「一理通、萬理徹」，謝文的菜餚正是如此。

採訪當日現場炒作的5道拿手小菜，之一的「桂花炒瑤柱」就是從「桂花炒翅」改良演繹而來。這道常民粵菜，「桂花」指的是炒得香鬆的炒蛋，「翅」在尋常百姓家則是指粉絲，高檔餐廳用的則是散翅；謝文將散翅換成了干貝與爽口的豆芽，不藏私的說「雞蛋裡加了些上湯，炒起來不乾又香嫩；干貝則分別清蒸與油炸，兩種口感增加層次感」，蛋香鬆、干貝鮮、豆芽爽，不少饕客就為它而來。

「看似簡單愈困難」，平凡又出奇美的「梅菜芯蒸茄子」就是一例。茄子汁潤、口感恰到好處，上鋪梅菜，蒸後立見鮮香。謝文說，台灣的蔬菜簡直絕妙，跟其他地方的感覺很不一樣，而且有機安全，很多菜不必調味，蒸了就成。這道主廚說得簡單的小菜，讓從不碰茄子的攝影，一口接著一口「原來茄子可以這樣好吃」。

記者印象最深刻的是尋常的「蘿蔔牛腩煲」。謝文說出好吃的關鍵「牛腩燜一兩個小時後，不要掀蓋，關火繼續燜12個小時，讓醬汁再吸回肉裡，跟直接久燜煮出來的味道就是不同」，肉滑不柴，吸飽了醬汁味濃，搭配的蘿蔔就只以清水煮過再加入燉煮，「會感覺蘿蔔特別甜，濃淡也分明」。

饕客必點的「燒鵝小炒皇」，也是主廚的示範菜。他選用台灣的豆芽、西芹、蘿蔔、韭菜花等清爽蔬菜，搭配燒鵝與叉燒的濃味，最後趁著熱氣撒上櫻花蝦與腰果，謝文形容「很多元素，爽、甜、濃、淡、脆，創造自然的豐富層次」。

至於展現廚藝的「雅閣炒飯」，粒粒分明已不在話下，因應台灣食材重新調整的配方，讓「屬於台灣的炒飯」多了烏魚子、櫻花蝦的層次滋味。這，又是謝文「一理通、萬理徹」的實踐。

梅菜芯蒸茄子【作者：圖╱程宜華 日期：2018/2/23 檔名：C2956641...
梅菜芯蒸茄子【作者：圖╱程宜華 日期：2018/2/23 檔名：C29566412.JPG】
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蘿蔔牛腩煲【作者：圖╱程宜華 日期：2018/2/23 檔名：C29566417...
蘿蔔牛腩煲【作者：圖╱程宜華 日期：2018/2/23 檔名：C29566417.JPG】
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東方文華雅閣主廚謝文。記者程宜華/攝影【作者：程宜華 日期：2018/1/23 ...
東方文華雅閣主廚謝文。記者程宜華/攝影【作者：程宜華 日期：2018/1/23 檔名：L29395270.JPG】
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