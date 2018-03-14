米其林指南入圍110家 20餐廳摘星

2018-03-14 13:59 中央社 記者張茗喧、吳欣紜14日電



首屆台北米其林指南今天出爐，米其林指南國際總監艾里斯宣布，這次共收錄110間餐廳，其中36間獲必比登推薦，20間獲得星級餐廳殊榮。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）是由知名輪胎廠商米其林所出版的美食旅遊指南，分為紅色及綠色封面，紅色介紹酒店及餐廳資料，綠色則提供旅遊資訊，其中紅色指南又被餐飲界譽為「美食界聖經」，相當具代表性。

米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）致詞時表示，「台北米其林指南」的公布是具有歷史性的一刻，以台灣而言，特別是台北市有著深厚美食文化，也是台灣的觀光焦點，吸引各地觀光客前來朝聖，每個人心目都中有一道最愛的菜，不論是牛肉麵、小籠包或臭豆腐，無論如何有各種美味任君挑選。

艾里斯說，台灣美食文化來自亞洲各國以及歐洲等國家，台北的夜市尤其獨具特色，隨米其林指南公布，代表台灣美食不僅在種類、口味很多，菜色也很多元，而且巧妙運用許多在地的海鮮、肉品、蔬菜等食材。

艾里斯強調，今年是台北米其林指南首屆公布及挑選，共收錄110間餐廳，其中36間獲必比登推薦，20間獲得星級餐廳殊榮，其餘即便沒有獲得星星或推薦，同樣是獲選為米其林精心挑選的餐廳。

就在公布得獎名單前一刻，艾里斯表示，米其林指南即將出爐，象徵台灣正在加入法國、日本、義大利之列，已是國際舞台閃耀的成員之一。