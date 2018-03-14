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台北米其林公布 估10萬觀光客朝聖

2018-03-14 13:59中央社 記者陳葦庭台北14日電

首屆台北米其林今天公布，共有20家餐廳上榜，高雄餐旅大學副校長劉喜臨預估將吸引10萬左右饕客朝聖，雄獅旅遊總經理游國珍說，將規劃米其林美食行程，入境團費將高出1至2成。

首屆台北米其林指南今天公布，是全球第31個有米其林指南的城市，全台北共有20間餐廳獲得星級評鑑。

「米其林會去評估全世界的旅遊目的地，這份指南代表台北已經是全球重要旅遊目的地之一。」高雄餐旅大學副校長劉喜臨今天預估，隨著台北米其林指南公布，將可帶進約10萬觀光客來台朝聖，不過，他也表示，台灣國際觀光客已經上千萬，10萬人只是一部分，最重要的是觀光局如何跟國際溝通。

他強調，有米其林加持，對台灣整體國際印象是加分，以追星為主要目地的觀光客預估有10萬人並不過分，但如何吸引更多國際觀光客，得靠觀光局行銷，旅遊業者也得包裝產品吸引旅客，另外旅宿業如何異業結盟，才能讓台灣米其林指南在國際發酵。

雄獅旅遊總經理游國珍今天受訪時說，旗下主要負責國外觀光客入境旅遊的雄保旅行社已經開始規劃包裝米其林行程，星級餐廳將以2人成行以上的小團為主，團體部分則可能會用米其林推薦餐廳，座位數上比較不嚴格。

他表示，行程包裝會以外國人想吃的台灣料理為主，例如台菜、川菜、粵菜，若以日本入境旅客為例預估3到5天行程團費將漲1到2成。

觀光局主任秘書林坤源今天在記者會表示，根據105年國際旅客來台動向顯示，美食是國際旅客來台目的第2重要的原因，這次被米其林指南納入版圖，代表台灣的美食和服務接待能力已經和國際接軌，期待台灣美食能夠再度在國際上發光發亮。

米其林和服

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