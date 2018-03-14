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台北米其林／觀光局：不是出錢 米其林就肯出版

2018-03-14 14:08聯合晚報 記者雷光涵／台北報導

在觀光局力邀下，《米其林指南》今天公布台北版入選餐廳，外傳政府為此花了8000萬，觀光局國際組長鄭瑛惠表示，「不是出錢，米其林就肯出版」，行銷需站在巨人的肩膀上，米其林出刊證明台灣有足夠的國際水準餐飲參與能量。

國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨則提醒，米其林不是救觀光的唯一良方，目前一年陸客缺口達150-200萬人次，但死忠的米其林粉絲全球才幾萬人，特地來台享受美食者恐怕有限，根本補不過來。

鄭瑛惠說，多年前與米其林談過，當時他們不肯出版。過去台灣是美食王國是我們自己講，但行銷需要國際品牌背書，這本指南刊物從出刊預告到真正發行，已造成話題。

她指出，這次簽了五年長期合作，要讓人人有機會，期許每年的內容更新時，落選的餐廳有再一次機會，帶動國內廚藝界職人精神。觀光局希望米其林能讓國人重視餐廳的價值，不只是價格，或是「便宜大碗」、「吃到飽」的消費習慣。

劉喜臨說，台北米其林指南的出刊，代表台灣躍上國際第一線旅遊目的地舞台。國際評鑑不一定完全客觀，但至少能讓世界看到台灣的亮點。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，日前必比登美食推介公布後，列名餐廳大排長龍，預期米其林星級餐廳對國人的魅力更大，國外旅客來台恐怕吃不到。旅行社可思考與餐廳合作套裝行程，保留座位。陳家瑜說，「若他們吃完以後在自媒體分享，對推廣台灣觀光、飲食文化到國外，有很大效果。」

米其林

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