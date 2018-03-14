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你吃的是米其林？加盟連鎖的？

2018-03-14 14:10聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

曼谷米其林指南 三星從缺大意外

源自法國，歷史悠久的小紅書-《米其林指南》，2007年正式進軍亞洲，在日本發行亞洲第一本東京版米其林指南，並且延續在其他亞洲國家的拓展，接連發行香港/澳門、新加坡、首爾、上海與曼谷版指南，今天則正式公布首本《台北米其林指南》。

但，美食家胡天蘭表示，《米其林指南》自從到了亞洲之後，就出現了很多爭議，曾幾何時，米其林餐廳也變成了複製、加盟和連鎖，在歐美得獎的米其林餐廳，來到亞洲開店，就可以打著米其林的名號，消費米其林，這點最讓她不解。

第一本《台北米其林指南》下午公布，上午工作人員佈置會場，為活動暖身。 記者陳正興...
第一本《台北米其林指南》下午公布，上午工作人員佈置會場，為活動暖身。 記者陳正興／攝影
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此外，近幾年泰國政府大力宣傳曼谷觀光，有創意的高端餐廳更是百花齊放，如在世界50排名第七、亞洲50排名第一的餐廳「Gaggan」一直都是外界鎖定的三星，但在去年12月名單公布後，《曼谷米其林指南》三星卻從缺，令許多人跌破眼鏡，而這對近年來在全球美食圈表現亮眼的曼谷來說，不禁開始懷疑，到底《米其林指南》來是加分，還是打臉呢？

畢竟，《上海米其林》和《新加坡米其林》首屆都有三星代表。

而再仔細觀察《米其林指南》走進亞洲這10多年下來，多半還是會選擇一些符合當地歷史文化的菜色，因此這次也有一些以台菜而聞名的餐廳，如金蓬萊、欣葉，還有深受國際觀光客喜愛的鼎泰豐，摘星的呼聲都相當高。

三星血統主廚 聯合上菜

有趣的還有，台灣的日本料理餐廳也相當蓬勃，比起亞洲或歐美其他國家，發展可說是相當成熟。其中，祥雲龍吟料理長稗田良平還是師承東京米其林三星餐廳「龍吟」，而他也擅長以台灣食材來展現日本料理，與台北文華東方酒店「雅閣」的主廚謝文，是此次人氣最旺、呼聲最高的米其林三星主廚。

今晚在台北文華東方酒店舉行的米其林晚宴正是由謝文領軍，屆時全台最知名的麵包師傅吳寶春，以及日前才宣布將於今年年底吹熄燈號的樂沐主廚陳嵐舒在內，七名大廚共同操刀晚宴菜色，一桌要價17萬6000元，而黃金陣容組合，更是話題十足。

米其林曼谷上海

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