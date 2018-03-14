台北米其林／吃的星星 美食家大解析

2018-03-14 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



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繼去年11月6日米其林集團宣布全球美食界聖經「米其林指南」將登台，經過連續數個月來各界瘋狂的猜測，宛若全民運動，今天摘星餐廳名單終於揭曉。但，美食家們則紛紛呼籲大家要冷靜，對於摘星的餐廳抱持著欣賞的角度，倘若自己心愛的餐廳沒有得獎，它依舊是你心目中的米其林，因為味蕾的品味是很個人的，吃飯也應該是一件很開心的事，美食家徐天麟更打趣地說，套句宮廷劇台詞「別往心裡去」。

不少京都摘星餐廳 要求米其林別刊登

此外，熟稔日本米其林餐廳的「愛飯團」日本美食達人胡家雯指出，部分日本餐廳甚至會婉謝米其林的評鑑，還有日本專業饕客會故意在網路上給自己喜愛的餐廳打爛分數，但是店家和主廚反倒都老神在在，因為他們深知，只要用心且一本初衷，「老客人」永遠都在，他們甚至也都知道這些都是老客人們所為。

還有不少摘星的京都餐廳會主動要求米其林指南下次不要登它了，而店家的理由很簡單，就是不希望摘星光環加持爆量的訂位潮，反而影響了原本死忠的「老客人」，是很特別的米其林文化。

為何頒獎都在下午 那時候主廚才有空

此外，胡家雯也表示，米其林自從1926年建立「星級推介」制度，並成為全球餐飲美食界的權威指標後，全球任一城市的米其林頒獎一律都是在下午進行，大家一直很納悶，理由其實很簡單，「因為那時候主廚才有空」。

胡家雯並進一步指出，米其林的初衷就是「用路指南」，就是給觀光客用的。本地人當然可以不同意，只是立場不同罷了。至於摘星名單，則是從一個編這份指南的編輯觀點，必須考量多數讀者來看這份名單，就如同東京米其林，目的不是給東京人看的。

外籍味蕾評中華料理 分食大鍋熱炒能到味？

徐天麟則說，因為是第一次，所以國人特別期待，但他也呼籲大家不要太激動，他也相信外國評審對於中餐料理沒有那麼的專精，例如中華料理大鍋熱炒後所獨有的那鍋氣美味，分食之後就沒有那麼到「味」了。但，徐天麟建議，大家不妨用欣賞的角度，去感受米其林的評審們，他們是用什麼樣的觀點去吃，為什麼這家餐廳是一顆星，這家是二顆星。

同時，徐天麟也相信，首本《台北米其林指南》出版後，爆量的訂位人潮自然不用說，對台灣餐飲市場整體服務品質、菜色與裝潢的提升，肯定都會有很正面的助益，因為這是三位一體的，因此他樂見其成。

美食家看觀光效益

不過，美食家胡天蘭則直言自己並不認為《台北米其林指南》的出版，會對台灣觀光帶來多大的幫助。胡天蘭指出，近年來由於國內整體大環境不景氣，很多餐廳都相繼收攤，米其林只不過是個「虛名」，她不解，交通部觀光局為什麼不能將高達超過9000萬的預算，拿來作為國內餐飲從業人員素質的提升，實際與餐飲業者對話，以這樣的方式來帶動台灣整體的餐飲水準。