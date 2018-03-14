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台北米其林揭曉！ 君品頤宮奪三星

139年後的離奇巧合？霍金逝世日恰是愛因斯坦生日

台北米其林指南公布會場搶先看 長腿辣妹吸睛

2018-03-14 12:05聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

第一本《台北米其林指南》終於要在下午公布，廚師、工作人員認真布置會場，為活動積極準備。

第一本《台北米其林指南》終於要在下午公布，工作人員認真布置會場，為活動準備。記者...
第一本《台北米其林指南》終於要在下午公布，工作人員認真布置會場，為活動準備。記者陳正興／攝影
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第一本《台北米其林指南》終於要在下午公布，廚師們認真布置會場，為活動積極準備。記...
第一本《台北米其林指南》終於要在下午公布，廚師們認真布置會場，為活動積極準備。記者陳正興／攝影
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第一本《台北米其林指南》終於要在下午公布，工作人員認真布置會場，為活動準備。記者陳正興／攝影
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第一本《台北米其林指南》終於要在下午公布，廚師們認真布置會場，為活動積極準備。記者陳正興／攝影
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