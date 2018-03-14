海外摘星餐飲集團看米其林效應 形同票房保證

2018-03-14 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



《台北米其林指南》即將在今天發行，預計發行中英文版本共十萬本。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 米其林開啟餐飲市場的追星潮，奪星的餐廳形同拿到票房保證。王品「鵝夫人」首次摘星時，燒鵝幾乎在19時前就賣完了。上海老乾杯外灘店首次獲米其林一星，也是業績立刻成長三成。雅茗-KY旗下的Alma是新品牌，獲得米其林推薦後，聲名大噪，每月開始帶來穩健獲利貢獻。

王品集團品牌「鵝夫人」上海莘莊店2017、2018年連續兩年被收錄「上海米其林指南」。王品表示，獲米其林推薦的助益不僅是是營收的增長，無形的助益還包括品牌力的強化、集團廚藝備受肯定以及整體企業形象的提升。鵝夫人2016年摘星時只有三家，目前大陸已展到16家，由大陸華中區上海、蘇州跨足華北區拓點北京，更往南插旗杭州，今年預計再展九家。雖然王品一直有意讓鵝夫人登台，但台灣仍在持續尋找合適的鵝源。

王品2015年代理的品牌「PUTIEN莆田餐廳」曾獲新加坡米其林一星，去年底達到四家店，今年看好米其林效應，將一口氣再增四家店，其中，基隆店已趕在農曆年前開出，主打基隆唯一米其林餐廳。

乾杯集團表示，2016年上海老乾杯外灘本店首次獲米其林一星，當時老乾杯生意其實已經很穩定，用餐時間座位幾乎全滿，摘星後客人更願意配合客滿時，早點來吃第一輪，或晚一點來吃第三輪的餐期，業績也隨之成長三成。

上海老乾杯外灘本店連續兩年獲得米其林一星肯定，品牌知名度大幅提升，中國各地區的百貨商場詢問度大增，去年第4季一口氣開出上海老乾杯外灘二館、深圳老乾杯平安店，也帶動「乾杯燒肉居酒屋」今年2月在重慶與廣州的開幕。另外，老乾杯北京店也有機會在今年下半年開出。

漢來美食因連續三年禮聘香港米其林二星名人坊主廚鄭錦富客座，場場座無虛席，2015年與名人坊正式簽下代理合約。隨著名人坊在高雄的經營步上軌道，漢來美食去年第4季與今年1月陸續在台南市、台中市開出名人坊台灣第二、第三家分店。目前並已針對北部市場進行布局，可望在今、明兩年進軍北台灣。