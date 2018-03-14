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台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

2018-03-14 16:10聯合晚報 葉卉軒陳雲上陳易辰高彬原、李彥民、郭品嫻、邱菀苓、胥愛曦／製作

拿下米其林三星餐廳的君品酒店「頤宮」與主廚陳偉強。 圖╱聯合報系資料照片
拿下米其林三星餐廳的君品酒店「頤宮」與主廚陳偉強。 圖╱聯合報系資料照片
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被譽為「美食聖經」的《米其林指南》，今日下午公布首份台北版星級餐廳評鑑結果，共計有20家國內餐廳摘星，其中象徵最高榮耀的三星餐廳則由君品頤宮搶下，二星餐廳二家，分別為祥雲龍吟請客樓，一星共計17家。

米其林評鑑主要根據五大標準，包含食材品質、食物準備技巧與口味融合、創新程度與廚師理念、用餐體驗一致性，以及是否物有所值。評鑑結果分成三個星等，一星代表在同類別中出眾的餐廳，二星是代表廚藝高明、值得繞道前往。三星代表出類拔萃，專程搭飛機出去吃都值得。

米其林集團今天下午在台北文華東方酒店發布第一部《台北米其林指南》，共有20家國內餐廳摘星，並舉行頒獎，現場湧進超過300名記者和受邀餐廳和名廚，掀起全民的米其林熱潮。

米其林3顆星★★★

頤宮／粵菜

米其林2顆星★★

祥雲龍吟／日式料理

請客樓／川揚風味麵食、蘇杭功夫菜

米其林1顆星★

大腕／燒烤料理

教父牛排 Danny's Steakhouse／牛排館

金蓬萊遵古台菜／台式料理

謙安和 Ken An Ho／日式料理

吉兆割烹壽司／壽司店

侯布雄L'ATELIER de Joel Robuchon／法式料理

La Cocotte by fabien verge 法式餐廳／法式料理

Longtail／餐酒館

明福台菜海鮮／台菜海鮮

MUME／歐陸料理

RAW／法式料理

鮨野村／壽司店

鮨隆／壽司店

Taïrroir／法式料理

大三元／粵菜

天香樓／杭州菜

雅閣／粵菜


出類拔萃的料理，值得專程到訪

台北君品酒店頤宮 ★★★

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善變烏魚子吃法多 添美味的可能性


台北君品酒店頤宮(官網)

地址：台北市大同區承德路一段3號(地圖)

電話：(02) 2181-9985

必吃：火焰片皮鴨、脆皮叉燒、精緻港點

價位：1100~5000元(點菜)


廚藝卓越，值得繞道前往

祥雲龍吟 ★★

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祥雲龍吟(官網)

地址：台北市中山區樂群三路301號5樓(地圖)

電話：(02)8501-5808

特色：上乘食材，一餐菜單包括七或十道菜。

台北喜來登請客樓 ★★

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台北喜來登請客樓(官網)

地址：台北市忠孝東路一段12號(地圖)

電話：(02) 2321-1818

必吃：核桃棗煎餅、麻油雞飯、紅麴豬尾、千層百頁豆腐


同類別中出眾的餐廳

台北亞都麗緻飯店天香樓 ★

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台北亞都麗緻飯店天香樓(官網)

地址：台北市中山區民權東路二段41號(地圖)

電話：(02) 2597-1234

必吃：龍井蝦仁、天香東坡肉、富貴土雞、神仙鴨魚丸湯

價位：660~2280元(點菜)

大三元酒樓 ★

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大三元酒樓(官網)

地址：100台北市中正區衡陽路46號(地圖)

電話：(02)2381-7180

特色：仙茄大鮮鮑、苦茶油雞湯

價位：1000~1200元(點菜)

L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳 ★

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L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳(官網)

地址：台北市信義區松仁路28號5樓(地圖)

電話：(02)8729-2628

必吃：套餐是首選，亦可選擇單點或小份量菜式。

價位：1380~2880元（套餐）

RAW ★

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RAW(官網)

地址：台北市中山區樂群三路301號(地圖)

電話：(02)8501-5800

特色：八道菜的套餐

價位：1850元

台北文華東方酒店雅閣 ★

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雅閣主廚謝文教你做5道暖胃料理


台北文華東方酒店雅閣(官網)

地址：台北市松山區敦化北路158號 (地圖)

電話：(02)2715-6788

特色：大閘蟹菜式

價位：1100~3000元

大腕 ★

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大腕

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號(地圖)

電話：(02)2711-0179

必吃：牛肉燒烤

價位：2000~3000（點菜）

教父牛排 Danny's Steakhouse ★

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美澳日和牛PK！牛排教父首創「三重奏」新吃法


教父牛排(官網)

地址：台北市中山區樂群三路58號(地圖)

電話： (02)8501-1838

必吃：美國頂級老饕牛排套餐、菲力老饕牛排套餐

金蓬萊遵古台菜餐廳 ★

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混血版台菜上桌 經典台灣料理─酒家菜


金蓬萊遵古台菜餐廳(官網)

地址：台北市士林區天母東路101號(地圖)

電話：(02)2871-1517

必吃：佛跳牆、排骨酥、紅蟳

謙安和 Ken An Ho ★

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謙安和 Ken An Ho(官網)

地址：台北市大安區安和路一段127巷4號(地圖)

電話：(02)2700-8128

必吃：手握壽司套餐、割烹料理

價位：4000~5800元（套餐）

Taïrroir 態芮 ★

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Taïrroir 態芮(官網)

地址：台北市中山區樂群三路299號6樓(地圖)

電話： (02)8501-5500

特色：創新法式台菜套餐

價位：1650~3650元

鮨隆Sushi RYU ★

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鮨隆Sushi RYU

地址：台北市中山區新生北路二段60-5號(地圖)

電話：(02)2581-8380

特色：鮟鱇魚肝壽司

價位：3000~8000元

明福台菜海鮮 ★

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明福台菜海鮮

地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號(地圖)

電話：(02)2562-9287

特色：佛跳牆、古早瓜仔雞

價位：1000~1500元

吉兆割烹壽司 ★

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吉兆割烹壽司

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號(地圖)

電話：(02)2771-1020

必吃：生食及手握壽司

價位：2000~7000元（套餐）

La Cocotte法式餐廳 ★

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La Cocotte法式餐廳(官網)

地址：台北市大安區金山南路二段13巷20號(地圖)

電話：(02)3322-3289

必吃：時尚法國菜、假日早午餐

價位：1280~2500元

Longtail ★

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Longtail(官網)

地址：台北市大安區敦化南路二段174號(地圖)

電話：(02)2732-6616

特色：歐式套餐

價位：1140~2240元

鮨野村 ★

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鮨野村

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號(地圖)

電話：(02)2707-7518

特色：自製醃製的亮皮魚、星鰻

價位：2000~8000元

MUME ★

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MUME(官網)

地址：台北市大安區四維路28號(地圖)

電話：(02)2700-0901

特色：北歐風格套餐

價位：1700~2200元

圖片來源：各業者、聯合報系資料照片

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