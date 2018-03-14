台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略
被譽為「美食聖經」的《米其林指南》，今日下午公布首份台北版星級餐廳評鑑結果，共計有20家國內餐廳摘星，其中象徵最高榮耀的三星餐廳則由君品頤宮搶下，二星餐廳二家，分別為祥雲龍吟和請客樓，一星共計17家。
米其林評鑑主要根據五大標準，包含食材品質、食物準備技巧與口味融合、創新程度與廚師理念、用餐體驗一致性，以及是否物有所值。評鑑結果分成三個星等，一星代表在同類別中出眾的餐廳，二星是代表廚藝高明、值得繞道前往。三星代表出類拔萃，專程搭飛機出去吃都值得。
米其林集團今天下午在台北文華東方酒店發布第一部《台北米其林指南》，共有20家國內餐廳摘星，並舉行頒獎，現場湧進超過300名記者和受邀餐廳和名廚，掀起全民的米其林熱潮。
米其林3顆星★★★
頤宮／粵菜
米其林2顆星★★
祥雲龍吟／日式料理
請客樓／川揚風味麵食、蘇杭功夫菜
米其林1顆星★
大腕／燒烤料理
教父牛排 Danny's Steakhouse／牛排館
金蓬萊遵古台菜／台式料理
謙安和 Ken An Ho／日式料理
吉兆割烹壽司／壽司店
侯布雄L'ATELIER de Joel Robuchon／法式料理
La Cocotte by fabien verge 法式餐廳／法式料理
Longtail／餐酒館
明福台菜海鮮／台菜海鮮
MUME／歐陸料理
RAW／法式料理
鮨野村／壽司店
鮨隆／壽司店
Taïrroir／法式料理
大三元／粵菜
天香樓／杭州菜
雅閣／粵菜
出類拔萃的料理，值得專程到訪
台北君品酒店頤宮 ★★★
祥雲龍吟 ★★
台北喜來登請客樓 ★★
台北亞都麗緻飯店天香樓 ★
大三元酒樓 ★
L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳 ★
L'ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳(官網)
地址：台北市信義區松仁路28號5樓(地圖)
電話：(02)8729-2628
必吃：套餐是首選，亦可選擇單點或小份量菜式。
價位：1380~2880元（套餐）
RAW ★
台北文華東方酒店雅閣 ★
大腕 ★
大腕
地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號(地圖)
電話：(02)2711-0179
必吃：牛肉燒烤
價位：2000~3000（點菜）
教父牛排 Danny's Steakhouse ★
金蓬萊遵古台菜餐廳 ★
謙安和 Ken An Ho ★
Taïrroir 態芮 ★
鮨隆Sushi RYU ★
鮨隆Sushi RYU
地址：台北市中山區新生北路二段60-5號(地圖)
電話：(02)2581-8380
特色：鮟鱇魚肝壽司
價位：3000~8000元
明福台菜海鮮 ★
明福台菜海鮮
地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號(地圖)
電話：(02)2562-9287
特色：佛跳牆、古早瓜仔雞
價位：1000~1500元
吉兆割烹壽司 ★
吉兆割烹壽司
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號(地圖)
電話：(02)2771-1020
必吃：生食及手握壽司
價位：2000~7000元（套餐）
La Cocotte法式餐廳 ★
Longtail ★
鮨野村 ★
鮨野村
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號(地圖)
電話：(02)2707-7518
特色：自製醃製的亮皮魚、星鰻
價位：2000~8000元
MUME ★
圖片來源：各業者、聯合報系資料照片
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