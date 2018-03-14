米其林美食密探要低調 還不能過胖？

2018-03-14 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



美食評鑑權威《米其林指南》今天下午宣布第一本台北版指南，必有所謂遺珠之憾，可能與亞洲其他國家一樣引來「西方評審委員到底懂不懂東方美食」的唇槍舌戰。觀光局表示，與米其林談合作時，對方保證神祕客組成「很均衡」。 米其林總部告訴觀光局，負責台北米其林指南的密探組成平均。聯合報系資料照 分享 facebook

傳米其林的神祕客約100人，多有餐飲業背景或廚師出身，每個月有3周在外出差，要繳1100分以上報告，十分辛苦，但聽說薪水跟一般上班族差不多。至於1年在130間飯店過夜、品嘗的240分餐點，總公司埋單。

「東洋經濟」網路版報導，米其林公司否認「評審身分不能被家人知道」，他們說，只要不讓家人知道去偵查哪間餐廳即可。還有一說是，神祕客要保持體態，過胖恐目標過於明顯，身分易被揭穿。

英國愛爾蘭版米其林主編蕾貝卡．伯爾曾任神祕客，是少數公開談過相關經驗的人。她接受外媒訪問時說，訂位時借朋友、家人的名字，用完了就想假名，還要頻繁變裝、改髮型。

日本的米其林出版後，西方主廚、評論家認為米其林偏坦日本，東京星級餐廳遠勝於各國都市，連神戶市都有10幾間餐廳入選，拿到二星、三星，比整個倫敦市還多。

蕾貝卡說，他們努力讓各城市評審標準一致，「讓英國的一星和米蘭、香港的一級餐廳是一樣的。」評定星級為合議制。她的團隊為評定1間英國三星餐廳密訪8至9次。至於有不服氣的主廚向米其林集團打探落選原因，蕾貝卡說，大部分不理會，畢竟神祕客不是餐廳的顧問。

台灣觀光局表示，因為亞洲城市的米其林出版後的議論，他們確曾擔心西洋人的舌頭能不能吃出台灣的好味道，但米其林告知密探有本地人、東方人及西方人，組成平均。