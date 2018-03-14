學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方

2018-03-14 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



觀光局力邀的《米其林指南》今天公布台北版的入選餐廳，台灣該對米其林效應有什麼樣的期待? 學者提醒，米其林不是救觀光的唯一良方，死忠的米其林粉絲全球幾萬人，但陸客缺口恐達150-200萬人次。但米其林發表台北指南，代表台灣躍上國際第一線旅遊目的地舞台，觀光局要借力使力。

國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨說，國際評鑑不一定完全客觀，至少能讓世界看到台灣的亮點，昭告台灣是值得按圖索驥的目的地。他說，與旅館評鑑一樣，「星等」對外國人是易於理解的概念。旅行業界可利用星級餐廳包裝行程，旅宿業與周邊餐廳異業結盟，比現在邀請國外的米其林主廚駐點效果更直接。劉喜臨指出，接下來要看觀光局如何用「星等」包裝，但也不該將全部力量投入米其林宣傳，應借力使力。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，台灣餐飲品質有國際認證的加持，能吸引國際旅客。但日前必比登美食推介公布，餐廳大排長龍，預期米其林星級餐廳對國人的魅力也會大一點，國外旅客來台恐怕吃不到。也許旅行社可思考與餐廳合作套裝行程，保留座位。陳家瑜說，「若他們吃完以後在自媒體分享，對推廣台灣觀光、飲食文化到國外，有很大效果。」

劉喜臨指出，歐美、亞洲有專門蒐集米其林三星餐廳的一群粉絲，可能1萬、5萬或10萬，但台灣觀光要做的是百萬人。觀光客有各種類型，吸引高檔客層來台也不必然用米其林，建議觀光局運用這本美食指南的能見度，乘勝追擊。

他說，今天一定是幾家歡樂、幾家愁，但廚師要追求的不該是星等，是創造吃下料理的感動。未來國內發展出自己的評鑑制度，也是好事。陳家瑜則認為，獲星級的餐廳將更易於拓展國際分店。