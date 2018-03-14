與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬

2018-03-14 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台北米其林指南。聯合報系資料照／記者蘇建忠攝影 分享 facebook 觀光局澄清，做為米其林的「支持者」，沒有花費外傳8000萬這麼高的費用，國際組長鄭瑛惠說，「更不是出錢，米其林就肯出版。」她說，行銷需要站在巨人的肩膀上，米其林的出刊證明台灣有足夠的國際水準餐飲參與能量。

鄭瑛惠表示，多年前與米其林談過，當時他們不肯出版。過去台灣是美食王國是我們自己講，但行銷需要國際品牌背書，這本指南刊物從出刊預告到真正發行，已造成話題。在國際銷行時，「米其林」是好的立論。

她指出，觀光局評估合作案會是良性循環，新加坡米其林也是旅遊局為主要支持者，但不清楚他們的贊助金額。談5年的長期合作，期許每年的內容更新，讓人人有機會，落選的餐廳有次年再拚的機會，帶動國內廚藝界職人精神。

觀光局也希望米其林能讓國人重視餐廳的價值，不只是價格，不再只有「便宜大碗」、「吃到飽」的消費習慣，提升飲食環境以後，對觀光也有助益。鄭瑛惠指出，當然也不是貴才是好，「星等」的評鑑標準在價格及價值的平衡。

鄭瑛惠表示，雖無法預估米其林能帶進多少經濟效益，仍預期會提升觀光客的飲食消費金額。觀光局未來不會刻意行銷獲星級的餐廳，旅客有各式各樣的消費能力，米其林只是一個支點，且要向世人宣告台灣美食環境不只台北才有。

至於米其林會帶進什麼國家的旅客? 她表示不會侷限哪些市場，美食吸引力是全球性的，但也不是唯一的觀光元素。