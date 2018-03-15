港女來台遇害 附卡遭盜領成警破案關鍵

2018-03-15 13:10 中央社 台北15日電



偕男友來台旅遊的香港籍21歲潘女遲未返家，潘父特地來台尋人，原以為單純失蹤案，但辦案員警得知潘女附卡遭盜領認為有異，才進而追出這樁情殺案，結局令人錯愕遺憾。

香港籍陳姓男子疑徒手掐死潘姓女友裝入行李箱，他十七日獨自退房到竹圍捷運站棄屍。 記者林孟潔／翻攝 分享 facebook

潘女偕20歲陳姓男友於2月8日入境來台旅遊，兩人於2月13日入住北市大同區紫園旅社，但陳男卻在2月17日隻身返港，潘女則行蹤不明，心急的潘父才來台尋求台灣警方協助。

經警方追查及調閱監視器發現，陳男疑因口角衝突殺害潘女後，裝屍於行李箱中，再搭乘捷運並棄屍於台北捷運竹圍站附近，北市警方獲報後於3月13日晚間出動人力搜尋，最後尋獲潘女屍體。

原本以為是件單純失蹤案，案情卻在台灣警方受理案件後的3天內急轉直下，循線追蹤才發現其實是一起驚人的情殺案。

台北市警察局大同分局延平派出所警員侯育仁就是最初受理潘父報案的承辦人，他今天上午受訪時娓娓道來，潘父總共來派出所4次，時間分別為3月11日下午5時許、3月12日上午11時30時許、3月13日早上6時許及當日中午12時許，自己則是負責承辦前兩次報案。

他表示，3月11日當天，潘父是在台籍友人陪同下來報案，指女兒在2月17日凌晨稱要搭當晚飛機返港，卻遲未返家、疑似失蹤，但女兒的附卡在2月20日仍有交易紀錄，但無法得知刷卡地點，所以來台尋求警方協助，經調閱資料後發現潘女並未離台，隨即去電潘女投宿旅社有無保留監視器影像。

隔天3月12日，潘父再度到派出所表示，自己給女兒的附卡在香港被提領港幣兩萬元。侯育仁說，當下得知此訊，他和所內同仁都直覺有異，但因盜領案為屬地主義，便立即建議潘父知會港警此事。

他指出，派出所在3月13日接獲旅社致電說發現相關當事人入住和退房的畫面，立即致電轄管建成派出所前往查看，警方當時已察覺案情恐非失蹤案如此單純，持續追蹤後，最後在當晚尋獲潘女屍體。

回想起初受理案件情形，從警近1年半的侯育仁說，潘父前兩次到派出所報案時，態度仍相當樂觀，認為女兒年紀輕，確實有可能一時負氣鬧失蹤，所以才希望尋求台灣警方協助，未料短短3天就案情大逆轉，自己也頗感錯愕、意外，替家屬感到難過。