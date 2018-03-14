影／港女來台慘遭殺害棄屍 父親到殯儀館低頭不發一語

相關新聞
結伴遊台 港男殺女友 棄屍捷運站草地2018-03-14 00:41
港女遺體腐爛見骨 檢方今下午解剖查死因2018-03-14 02:53
「第一個也是最後一個女朋友」 港女臉書發文令人心酸2018-03-13 23:37
港女遭殺害棄屍 凶手男友用Google地圖指到這裡2018-03-13 23:31
他來台殺害女友搭捷運棄屍 大體腐爛「殘破不堪」2018-03-13 22:47
港女來台遭男友殺害棄屍 她最後身影曝光！2018-03-13 22:23
影／香港女被棄屍現場 距竹圍捷運站步行僅15分鐘2018-03-13 22:11
港男殺女友塞行李箱棄屍竹圍捷運站 警方尋獲遺體2018-03-13 21:48
港女來台遭男友殺害 男友：屍體在竹圍站「後方草叢」2018-03-13 21:28
港女來台遭男友殺害棄屍 父親憔悴拜廟求一線生機2018-03-13 21:27
香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中2018-03-13 19:59
熱門文章
警察為何收賄？ 「都是一碗麵開的頭」2018-03-13 08:00
台北精華區雅房只要2700 屋況實景「比坐牢還慘」2018-03-13 09:34
太陽花判決扯上習近平？陳為廷「敬告」習：別越雷池2018-03-13 11:00
擋道影片引質疑 為什麼救護車不換到路肩？2018-03-13 10:58
中山分局涉收酒店賄賂案 派出所長聲押2018-03-13 06:21
港男殺女友塞行李箱棄屍竹圍捷運站 警方尋獲遺體2018-03-13 21:48
冰箱發現爸媽留的愛心晚餐感動吃光 真相卻令他崩潰2018-03-13 11:44
香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中2018-03-13 19:59
「就是不給別車插隊！」 3年肇禍104次2018-03-13 17:36
花蓮監獄推出「懇親套房」如摩鐵 受刑人爭相申請2018-03-13 12:22
男子遇刺身亡 友群聚警分局堵人 分局長上陣排除2018-03-13 19:40
太陽花學運占立院 黃國昌等22人二審維持原判無罪2018-03-13 10:08
員林秋紅谷的熊抱男落網了！他是1名國中生2018-03-13 21:37
港女來台遭男友殺害棄屍 父親憔悴拜廟求一線生機2018-03-13 21:27
港女來台遭男友殺害棄屍 她最後身影曝光！2018-03-13 22:23
他來台殺害女友搭捷運棄屍 大體腐爛「殘破不堪」2018-03-13 22:47
318太陽花二審仍無罪 黃國昌：有罪的是馬政府2018-03-13 11:05
警月收賄4萬元 葉毓蘭：價碼太不合理難置信2018-03-13 09:20
爸爸職業被同學嘲笑 她問：開計程車怎麼了？2018-03-13 11:24
港女來台遭男友殺害 男友：屍體在竹圍站「後方草叢」2018-03-13 21:28
加強法治教育防員警貪瀆？基層警：陳水扁法律也讀很多2018-03-13 17:49
「第一個也是最後一個女朋友」 港女臉書發文令人心酸2018-03-13 23:37
影／香港女被棄屍現場 距竹圍捷運站步行僅15分鐘2018-03-13 22:11
臨停開車門害女童遭輾斃 傷心畫面曝光2018-03-13 15:43
PO文懸賞「菜頭」還要斬首 警約談男控：沒言論自由？2018-03-13 16:40
涉收色情業者賄賂遭聲押 中山一派出所長被拔官2018-03-13 17:21
冷血！ 男子撞倒婦人顧滑手機 救護車送婦人就醫他肇逃2018-03-13 16:53
陽明大學博士生專題報告前失蹤 最後發現他墜樓身亡2018-03-13 19:14
【重磅快評】不談公民不服從 太陽花22人判無罪有學問2018-03-13 16:58
獨／靈骨塔又傳弊案 調查局大搜索2018-03-13 15:04
妻驚見夫性愛光碟 女主角竟參加過自己的婚禮2018-03-13 18:59
影／前車不滿被叭惡意逼車 國道上演即時正義2018-03-13 13:52
慈湖潑漆成大畢業生期限到拒出面 警：將請票逕行拘提2018-03-13 19:15
港女遭殺害棄屍 凶手男友用Google地圖指到這裡2018-03-13 23:31
站博愛座前被誤會要坐 女被老婦碎念要求讓座2018-03-13 20:37
他高掛頂樓要爬窗回家 3雙手死命緊抓神救援2018-03-13 11:34
不願意被拔牙 婦人拿清潔劑攻擊牙醫師眼睛2018-03-13 18:27
中山分局員警收賄押不押？最快今晚有結果2018-03-13 13:21
生下七仙女後才生獨子 近億遺產全歸兒？2018-03-13 15:58
318太陽花二審無罪 方仰寧：非正常方式進立院2018-03-13 16:13
留言