影／港女來台慘遭殺害棄屍 父親到殯儀館低頭不發一語

2018-03-14 01:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



香港籍潘姓今年情人節前夕和男友陳同佳一同來台旅遊，卻慘遭陳殺害棄屍竹圍捷運站旁深溝。警方昨晚間發現潘的大體，已明顯腐爛，封鎖現場採證後，將遺體移至第二殯儀館。

士林地檢署檢察官楊舒婷今天凌晨1時到殯儀館相驗，潘父也到場了解，他頭戴鴨舌帽、口罩，低頭不發一語，步入相驗解剖中心，想盡快了解女兒死因。