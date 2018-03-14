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影／港女來台慘遭殺害棄屍 父親到殯儀館低頭不發一語

2018-03-14 01:26聯合報 記者林孟潔╱即時報導

香港籍潘姓今年情人節前夕和男友陳同佳一同來台旅遊，卻慘遭陳殺害棄屍竹圍捷運站旁深溝。警方昨晚間發現潘的大體，已明顯腐爛，封鎖現場採證後，將遺體移至第二殯儀館。

士林地檢署檢察官楊舒婷今天凌晨1時到殯儀館相驗，潘父也到場了解，他頭戴鴨舌帽、口罩，低頭不發一語，步入相驗解剖中心，想盡快了解女兒死因。

據潘父友人指出，潘父11日來台尋女，走遍各大廟宇參拜，仍存有一絲希望，未料卻得到女兒身亡的消息。

香港籍潘姓女子來台遭殺害棄屍，檢方相驗潘父到場不發一語。記者林孟潔/攝影
香港籍潘姓女子來台遭殺害棄屍，檢方相驗潘父到場不發一語。記者林孟潔/攝影
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香港籍潘姓女子來台遭殺害棄屍，檢方相驗潘父到場不發一語。記者林孟潔/攝影
香港籍潘姓女子來台遭殺害棄屍，檢方相驗潘父到場不發一語。記者林孟潔/攝影
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香港捷運棄屍

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