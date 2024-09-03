舌尖上的台中！9家餐廳成功摘11顆星 66家料理入榜米其林美食

2024米其林入選餐廳－小樂沐。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】紅色美食聖經《2024米其林指南》於日前公布台灣星級餐廳及入選名單，台中星光閃耀，台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，台中9家餐廳得到星級肯定，共摘下11顆星，另有30家入選餐廳，包含「必比登推介」27家餐廳，今年計台中66間餐廳入榜《米其林指南》，期望吸引主廚與餐廳經營團隊進駐，讓台中美食之都在國際舞台上持續發光。

▲2024米其林入選餐廳－在來。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀指出，台中得天獨厚的地理條件使其擁有豐富的山珍海味與新鮮食材，能夠直接從產地送達餐桌，保留食材的鮮美與風味，此外，台中的人情味更為這些美食增添了溫暖與親切的氛圍，讓每一餐都充滿家的味道，人與人之間的情誼在餐桌真誠交流。摘星餐廳包括全球第一家米其林三星新加坡料理餐廳「JL Studio」；蟬聯五屆米其林一星的「鹽之華」、「俺達的肉屋」、「Forchetta」；四屆米其林一星的「澀」，兩屆米其林一星的「文公館」，及今年成功摘下米其林一星的「元紀」、「L'Atelier par Yao」及「MINIMAL」，精湛料理與卓越服務獲國際肯定，每位兢兢業業致力於料理的職人皆是台中之光！

▲2024米其林入選餐廳－阿禧師懷舊餐館。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局說明，「JL Studio」料理結合在地食材、法式技巧和新加坡飲食文化，將食材與香料達成平衡，味道精巧細緻，為台中第一家米其林三星餐廳；「鹽之華」以法國料理對鹽完美追求的理念出發，提供有溫度的料理，並適合一同與酒品享用；「俺達的肉屋」料理人常與客人親切交流，嚴選不同地區的日本和牛，讓客人品嚐到各種特殊食材；「Forchetta」依照時令及在地食材，根據當天採買到的材料，變化出多款菜品；「澀」主廚擅長將日常食材以台式技巧烹調，重新闡述當代台灣料理的細膩風味；「文公館」融匯中菜火候技巧、西式細緻特點，網羅了台、粵與客家的烹調元素；「元紀」將台灣的飲食傳承和文化重新詮釋，為家常菜增添細緻風味。

▲2024米其林入選餐廳－發愣吃。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

而侍酒師曾雅惠憑其葡萄酒深厚知識及專業技能獲得「米其林指南侍酒師大獎」，也是第一位在台灣獲得這項殊榮的女性侍酒師；「L'Atelier par Yao」年輕主廚擅於運用本地和進口食材，以亞洲烹調技巧呈現當代法國美食；「MINIMAL」把冰淇淋視為料理主素材，透過多層次的堆疊變化，大幅提升視覺與味覺感受，也是全台第一家冰品專屬星級餐廳。

▲2024米其林入選餐廳－瀞。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局指出，台中的料理展現出令人驚艷的多元性，從傳統的地方小吃到融合創新的現代料理，此次入選餐廳共30家包含「膳馨」、「潔」、「響海鮮」、「KR Prime Steak」、「橡木炙烤牛排館」、「千味海鮮」、「与玥樓」、「元」、「鳥苑」、「飛花落院」、「滿堂」、「淇里思」、「京華煙雲」、「東方龍」、「溫叨」、「菇神」、「梅子」、「PI」、「FReNCHIE FReNCHIE」、「地坊」、「豬肉榮小料理」及「越南你好」，另有新入榜的「卉寓」、「阿禧師懷舊餐館」、「在來」、「瀞」、「發愣吃」、「UNA-VERSE」、「FIRNS」及「小樂沐」。

▲首度摘下米其林一星餐廳－latelier-par-yao。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

新名單中，「卉寓」主廚陳莛諭在澳洲進修料理技巧，以季節性菜單打造家常料理，呈現台菜暖心滋味，今年並榮獲「米其林指南年輕主廚大獎」殊榮；「發愣吃」麵食依據風味劃分為蒜辣、椒麻與主廚精選三個種類，適合重口味的饕客；「在來」碗粿以冷食供餐並使用每日研磨米漿製作，粿體呈現彈性和米香；「小樂沐」為現代法國菜，料理中能品嘗到主廚運用香料與時令蔬菜結合的心思；「瀞」以各國融合技法烹調菜式，並透過茶湯飲品引出食物風味；「阿禧師懷舊餐館」擅長鵝肉調理，醃製一天後再慢火烘烤、糖燻，令鵝肉多汁可口；「FIRNS」使用在地食材並依當日漁獲設計菜色，餐後另有富有季節特色的甜品；「UNA-VERSE」為創新甜點餐廳，以天然食材創造出一道道極具藝術氣息的甜品。各家上榜餐廳皆使台中於國際美食版圖增添光彩，讓每一位食客都能在這裡找到屬於自己的美味驚喜。

▲首度摘下米其林一星餐廳--minimal。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局歡迎全國饕客與世界各地遊客造訪美食之都，以舌尖品嚐台中多元料理及兼容文化，尋訪台中美景與美食，創造出獨特的人情味之旅。更多旅遊資訊，請至「大玩台中」YT頻道或至「台中觀光旅遊網」查詢。

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