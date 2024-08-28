試營運就奪星！ 2024米其林進新一星「元紀」享譽台菜天花板 9／1正式營運

最有品味的台灣菜！ 《台灣米其林指南2024》於8/27下午2點揭曉摘星餐廳名單，其中典禮一開始率先頒發的是侍酒師大獎，是由「元紀」餐廳的曾雅慧所獲得，也是史上第一位女姓侍酒師。接下來，頒發至米其林一星新進餐廳，「元紀」也順利登榜，網路上湧一片讚譽的同時，也有網友拋出疑惑「元紀9/1才正式營業，就已經摘星了？」

圖／翻攝元紀．台灣菜臉書粉專

隸屬於寶元紀旗下營運的餐廳，「元紀」自今年四月份就開始試營運了，以高規格服務理念持續調整，臉書最新公告「《元紀 ‧ 台灣菜》九月一日正式營運，體驗菜單暖心款待」，並持續關注在為顧客提供細緻空間與完整度使用者體驗上。

茶款待—元茶。圖／翻攝元紀．台灣菜臉書粉專

馬告豬心。圖／翻攝元紀．台灣菜臉書粉專

元紀菜單詮釋臺灣四百年來的飲食與民族融合，將尋常家常菜演變為精緻又細膩的菜色，採用一桌一茶席形式，每桌均有侍茶師款待，除了體驗套餐，亦可預訂主廚手工菜餚，以鹿港麵茶杏仁露作為甜點，也頗具巧思。美食作家葉怡蘭今年四月份享用後曾分享「台菜大多不脫既有宴席框架，真正達致 Fine Dining 之藝之境者並不多，此刻，台中『元紀．台灣菜』的問世遂分外讓人眼睛一亮耳目一新。」

鮑汁蒲瓜魚子醬。圖／翻攝元紀．台灣菜臉書粉專

鹿港麵茶杏仁露。圖／翻攝元紀．台灣菜臉書粉專

元紀的一壺熱茶，一道家鄉味，都讓人彷彿回到家的擁抱。菜單有小吃區「選菜菜單」午間七道菜新台幣1,880元起、晚間九道菜2,380元起；「主廚套餐」最低價2,880元、最高價5,280元，享用一場精緻的台灣菜，值得饕客們一試。

元紀．台灣菜

地址：台中市西屯區安和東路5號

營業時間：午餐11:30–14:30(最後點餐時間13:30)

晚餐：17:30–21:30(最後點餐時間20:30)

訂位專線：04-2358-6368，每月1號開放下個月訂位