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「時尚潮食」正當紅！2024《台灣米其林指南》新進一星餐廳盤點　最新「2特點」深獲青睞

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
《台灣米其林指南2024》新進一星餐廳中，主打台灣菜和粵菜的餐廳各有一間。圖／摘自米其林官網
《台灣米其林指南2024》新進一星餐廳中，主打台灣菜和粵菜的餐廳各有一間。圖／摘自米其林官網

《台灣米其林指南2024》星級餐廳名單今（27）日正式公佈，新進一星餐廳格外引發關注，全台共計10間，台北6間、台中3間、高雄1間。其中，以「時尚潮食」獲得青睞，10間餐廳中多達7間以「時尚、創新」為特色。

▶▶▶ 完整名單！2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

《台灣米其林指南2024》一星餐廳合影。記者陳睿中／攝影
《台灣米其林指南2024》一星餐廳合影。記者陳睿中／攝影

《台灣米其林指南2024》新進一星餐廳中，台北占有6間，分別是「Sens」、「A」、「Wok by O'BOND」、「Circum-」、「盈科」和「NOBUO」。

「Sens」與「A」主打時尚法國菜；「Wok by O'BOND」及「Circum-」則以創新貫穿佳餚；「盈科」和「NOBUO」則各自以日本菜、台灣在地食材結合日、法元素，呈現潮食新概念。

Sens。圖／摘自米其林官網
Sens。圖／摘自米其林官網

台中的「L'Atelier par Yao」也是時尚法國菜的代表，擅長運用本地和進口食材，透過亞洲烹調技巧呈現當代法國美食；位於西屯區的「元紀」則難得在這波潮食風潮中成為「台灣菜」的最強黑馬，奪下一星。而「MINIMAL」與其他餐廳最大的不同，就是其以代料理概念詮釋冰淇淋，在主素材「冰淇淋」上體現料理，在甜點界佔有一席之地。

元紀。圖／摘自米其林官網
元紀。圖／摘自米其林官網

MINIMAL。圖／摘自米其林官網
MINIMAL。圖／摘自米其林官網

高雄的新進一星「雋」由澳門主廚領軍，以金絲燕盞、鮑魚等高檔乾貨入饌，演繹80年代傳統粵菜風格，非常值得老饕一試。

雋。圖／摘自米其林官網
雋。圖／摘自米其林官網

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