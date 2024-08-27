聽新聞
test
0:00 / 0:00
「時尚潮食」正當紅！2024《台灣米其林指南》新進一星餐廳盤點 最新「2特點」深獲青睞
《台灣米其林指南2024》星級餐廳名單今（27）日正式公佈，新進一星餐廳格外引發關注，全台共計10間，台北6間、台中3間、高雄1間。其中，以「時尚潮食」獲得青睞，10間餐廳中多達7間以「時尚、創新」為特色。
▶▶▶ 完整名單！2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布
《台灣米其林指南2024》新進一星餐廳中，台北占有6間，分別是「Sens」、「A」、「Wok by O'BOND」、「Circum-」、「盈科」和「NOBUO」。
「Sens」與「A」主打時尚法國菜；「Wok by O'BOND」及「Circum-」則以創新貫穿佳餚；「盈科」和「NOBUO」則各自以日本菜、台灣在地食材結合日、法元素，呈現潮食新概念。
台中的「L'Atelier par Yao」也是時尚法國菜的代表，擅長運用本地和進口食材，透過亞洲烹調技巧呈現當代法國美食；位於西屯區的「元紀」則難得在這波潮食風潮中成為「台灣菜」的最強黑馬，奪下一星。而「MINIMAL」與其他餐廳最大的不同，就是其以代料理概念詮釋冰淇淋，在主素材「冰淇淋」上體現料理，在甜點界佔有一席之地。
高雄的新進一星「雋」由澳門主廚領軍，以金絲燕盞、鮑魚等高檔乾貨入饌，演繹80年代傳統粵菜風格，非常值得老饕一試。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言