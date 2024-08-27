打開地圖追「星」去！ 「2024台灣米其林指南」美食地圖出爐 49家米其林餐廳一次看

《台灣米其林指南2024》星級餐廳名單今（27）日正式公佈，新進一星餐廳格外引發關注，全台共計10間，台北6間、台中3間、高雄1間。其中，以「時尚潮食」獲得青睞，10間餐廳中多達7間以「時尚、創新」為特色。

2024-08-27 16:51