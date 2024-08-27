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打開地圖追「星」去！ 「2024台灣米其林指南」美食地圖出爐 49家米其林餐廳一次看
《台灣米其林指南2024》今天公布完整摘星餐廳名單，共有49家餐廳摘星。本屆最為話題性的焦點莫過於「頤宮」不負眾望「7連霸」蟬聯三星記錄，連同去年奪三星台北「態芮（Taïrroir）」與台中「JL Studio」也順利連莊，還有5間二星及41間一星餐廳奪榜。
▶▶▶ 完整名單！2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布
從地圖上看，台北米其林餐廳星光褶褶，延著捷運藍線、紅線、綠線都能找到今年的美食榜單，而位在內湖一帶也有4間餐廳奪星；台中奪星餐廳則是集中在國家歌劇院及勤美誠品綠園道一帶；而高雄3家星餐廳則座落在臨近漢神百貨及高雄IKEA商場內，以下udn旅遊美食頻道編輯貼心為大家特別整理出餐廳名單及實用地圖，吃貨們一起來「追星」吧！
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