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台南必比登推介／台南鴨肉焿、台式家常菜、創意麵食新上榜

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首次入選必比登推介的「麥謎食驗室」本著實驗及研發精神創作出新穎的麵食。　圖：麥謎食驗室／提供
首次入選必比登推介的「麥謎食驗室」本著實驗及研發精神創作出新穎的麵食。　圖：麥謎食驗室／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】知名國際美食評鑑《米其林指南》「必比登推介」發布，今年共有31間美食店家入選「必比登推介」，從飄香數十年的小吃名店、特色台菜餐廳，到融合不同料理形式呈現的嶄新風味，都讓米其林評審員深刻感受多樣的台南美食魅力。

▲首次入選必比登推介的「葉桑生炒鴨肉焿」，招牌鴨肉焿風味層次豐富。　圖：葉桑生炒鴨肉焿／提供
▲首次入選必比登推介的「葉桑生炒鴨肉焿」，招牌鴨肉焿風味層次豐富。　圖：葉桑生炒鴨肉焿／提供

台南市長黃偉哲表示，台南腹地廣大物產豐饒，結合400年綿長歷史與豐富飲食文化，創造獨特料理手法與飲食特色，成就「美食之都」美名，特別以巷弄小吃聞名並受到國際肯定，今年度「必比登推介」發布，3家新入選，共31家美食店家獲專業評審員肯定。今年適逢「台南400」，市府辦理一系列精彩活動，也會持續推廣各式台南美食，歡迎國內外遊客能循著必比登推介，來趟平價又美味的台南美食之旅。

▲東香台菜海味料理連續三年獲必比登推介。　圖：東香台菜海味料理／提供
▲東香台菜海味料理連續三年獲必比登推介。　圖：東香台菜海味料理／提供

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）林國華局長表示，必比登推介是以新台幣1,000元以下，能吃到優質三道料理（不含飲料）之業者為對象，台南新入選的3間店家，「葉桑生炒鴨肉焿」招牌鴨肉焿以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉香；「添厚」以虔誠的媽祖信仰連結店名及店內裝潢，店內提供精緻細膩的台式家常菜，米其林評審員推薦賣相樸實卻層次豐富的金銀蛋時蔬、料好實在的魷魚螺肉蒜；位於中西區的「麥謎食驗室」，本著實驗及研發精神創作出新穎的麵食，依季節變換菜單，並選用來自世界各地的佐料搭配，讓每道餐點都富有層次和風味。

▲觀旅局與國際品牌GoPro合作，帶領國際創作者至「筑馨居」品嘗經典台菜料理。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲觀旅局與國際品牌GoPro合作，帶領國際創作者至「筑馨居」品嘗經典台菜料理。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

連續三年榮獲必比登推介的「筑馨居」周榮棠主廚表示，再次感謝米其林公司的肯定，也恭喜所有上榜的同業，台南是美食之都，不以高檔餐廳為主流，米其林必比登推薦家數依然保持南台灣之冠實至名歸，期待一星期之後台南同業們有人能摘星；「東香台菜海味料理」蔡瑞成總舖師表示，會繼續用心烹調維持水準，讓更多客人喜歡這種屬於府城台菜的老味道；首次入選必比登推介的「麥謎食驗室」表示，感謝米其林的肯定，感謝這塊土地給予我們的風味，我們會繼續挖掘新風味持續創作新的故事；「葉桑生炒鴨肉焿」葉老闆表示，我們用心做好每一份餐點，感謝客人們的支持，也感謝米其林的肯定。

觀旅局表示，緊接著將於9月份啟動台南城市食力系列活動，包括於大台南會展中心辦理「觀光美食博覽會」、「37區美食巡迴移動展」及年終壓軸登場「台南400宴」，歡迎大家參閱「台南旅遊網」、「台南旅遊」粉絲團，掌握台南觀光最新資訊。

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