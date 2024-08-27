下午2點即將揭曉！2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單總盤點

又到了眾老饕期待的《米其林指南》公布時刻！《臺灣米其林指南2024》星級餐廳名單，今天（27日）下午兩點正式公佈，2023米其林星級餐廳範圍涵蓋台北、台中、台南及高雄四大美食城市，而本屆最新的完整星級餐廳名單，更是備受矚目！

君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」，去年創下連續6年蟬連三星的記錄，今年將繼續挑戰「七連霸」；去年兩家新三星餐廳台中的時尚新加坡菜「JL Studio」與台北的時尚臺灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，是否能順利連莊，都是關注熱點。

在全球擁有代表性地位的《米其林指南》以匿名、獨立、專業知識、可靠性、熱忱和品質等六大核心價值作為評選依據。《台灣米其林指南2024》今年會有哪些生力軍異軍突起、美食之都台南能否雪恥摘下首星，或是榜單常駐強者能否超越再摘星呢？請務必鎖定本篇文章，udn旅遊美食頻道與您同步關注今年星級餐廳完整名單，即將揭曉～