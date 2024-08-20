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評審看法一致！ 「第二屆500碗」15家美食同登「2024米其林必比登」(台北4、台中3、台南4、高雄4家)

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／擷取自米其林指南官網、第二屆500碗官網
圖／擷取自米其林指南官網、第二屆500碗官網

美食口袋名單永遠不嫌多！ 2024台灣米其林指南的必比登推介（Bib Gourmand）名單今(8/20)剛公布，集中在台北台中台南高雄共126家店家上榜，引發網民熱烈討論中；然而，上周六《500輯》也剛剛公布全新在地觀點全台小吃新指南的「第二屆500碗」，獲獎店家更廣大涵蓋至全台469間小吃店名單，經由udn小編比對之後，發現原來共有「15家美味獲獎店家」，同時榮獲得了兩方評審一致認同的好評哦！

必比登推介」意者為「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，成為值得大家嚐鮮親民美食名單；「500碗」則匯聚50位包含但不限於專業美食家等各行各業、熱愛品嘗各式小吃的跨界評審，以平價、多樣、日常、易得和具在地代表性等指標，需同時符合上述中的三種進而評選出來的推薦小吃店家。

為大家整理同時符合兩方評選青睞的店家，共有台北4家、台中3家、台南4家、高雄4家，其中台北店家多為開業已久、老台北人都熟悉的美食小吃，台中則有「繡球」硬底子麵店，開業不到一年就入選2024米其林必比登，而台南、高雄入選店家則將麵店、鹹粥、虱目魚到肉燥飯、米糕、鵝肉店，各式各樣在地人的代表性美食都囊括其中，快照著美食指南來一趟北中南美食之旅吧！

★共同榮登「2024米其林必比登 & 第二屆500碗」美食店家：

台北

賣麵炎仔(左上)、一甲子餐飲(右上)、小王煮瓜(左下)、天下三絕(右下)。圖／擷取自米其林指南官網
賣麵炎仔(左上)、一甲子餐飲(右上)、小王煮瓜(左下)、天下三絕(右下)。圖／擷取自米其林指南官網

●賣麵炎仔(2碗)
地址：台北市大同區安西街106號

●一甲子餐飲(1碗)
地址：台北市萬華區康定路79號，電話：02-23115241

●小王煮瓜(1碗)
地址：台北市萬華區華西街17之4號，電話：02-23707118

●天下三絕(1碗)
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號，電話：02-27416299

台中

繡球<(左上)、小初店(右上)、鮮魚鱻蝦仁飯(右下)。圖／擷取自米其林指南官網
繡球<(左上)、小初店(右上)、鮮魚鱻蝦仁飯(右下)。圖／擷取自米其林指南官網

●小初店(1碗)
地址：台中市南屯區大業路243號

●鮮魚鱻蝦仁飯(1碗)
地址：台中市北屯區北屯路75號，電話: 04-22351186

●繡球(1碗)
地址：台中市西區中興街102號
電話：0975-892139

台南

吃麵吧<(左上)、開元路無名虱目魚(右上)、黃家蝦捲(左下)、葉家小卷米粉(右下)。圖／擷取自米其林指南官網
吃麵吧<(左上)、開元路無名虱目魚(右上)、黃家蝦捲(左下)、葉家小卷米粉(右下)。圖／擷取自米其林指南官網

●吃麵吧(1碗)
地址：台南市中西區保安路159之1號

●黃家蝦捲(1碗)
地址：台南市中西區西和路268號

●開元路無名虱目魚(1碗)
地址：台南市北區開元路313號

●葉家小卷米粉(1碗)
地址：台南市中西區國華街二段142號

高雄

前金肉燥飯(左上)、北港蔡三代筒仔米糕(右上)、柏弘肉燥(左下)、橋邊鵝肉店(右下)。圖／擷取自米其林指南官網
前金肉燥飯(左上)、北港蔡三代筒仔米糕(右上)、柏弘肉燥(左下)、橋邊鵝肉店(右下)。圖／擷取自米其林指南官網

●前金肉燥飯(3碗)
地址：高雄市前金區大同二路26號

●北港蔡三代筒仔米糕(鹽埕)(1碗)
地址：高雄市鹽埕區河西路167號

●柏弘肉燥(1碗)
地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號

●橋邊鵝肉店(1碗)
地址：高雄市仁武區仁雄路39之6號

賣麵炎仔(左上)、一甲子餐飲(右上)、小王煮瓜(左下)、天下三絕(右下)。圖／擷取自米其林指南官網
賣麵炎仔(左上)、一甲子餐飲(右上)、小王煮瓜(左下)、天下三絕(右下)。圖／擷取自米其林指南官網

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